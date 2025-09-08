logo
Ko je bivši Marine Tucaković kog je ludački voljela: Napisala mu najveće hitove, on priznao da ju je ostavio zbog mlađe

Ko je bivši Marine Tucaković kog je ludački voljela: Napisala mu najveće hitove, on priznao da ju je ostavio zbog mlađe

Autor Jelena Sitarica
0

Intersantno je da Marina bivšem partneru posvetila i veliki hit, a njihova saradnja nastavila se normalno i nakon raskida

Ko je bivši Marine Tucaković kog je ludački voljela: Napisala mu najveće hitove, on priznao da ju je Izvor: Youtube

Iako je publika najčešće vezuje za stihove najvećih narodnjačkih hitova, Marina Tucaković ostavila je dubok trag i u popu i roku, a okušala se i u pisanju muzike za film.

Malo je poznato da su mnoge njene pjesme bile direktno nadahnute ličnim iskustvima – ljubavima, nepravdom, trenucima sreće, ali i gubitaka. Još manje je poznata priča da je krajem sedamdesetih godina bila u emotivnoj vezi sa jednim od tada najpoznatijih pjevača s prostora bivše Jugoslavije i čuvenim srcelomcem Oliverom Mandićem.

Njihov odnos počeo je kao saradnja, a zatim prerastao u ljubavnu vezu koja je potrajala četiri godine. Nakon raskida sa Oliverom Mandićem, napisala mu je njegove najveće hitove.

Ona je, kako je Mandić jednom prilikom rekao, patila zbog kraha njihove ljubavi, što je uticalo na njeno emotivno stanje i dalo joj inspiraciju za nove stihove. Pjesme "Ljuljaj me nežno", "Osloni se na mene", "Smejem se, a plakao bih", "Pomagajte, drugovi", "Nije za nju" i "Pitaju me, pitaju" ostaće vječna uspomena i svjedočanstvo velike ljubavi Marine Tucaković prema Mandiću.

"Tokom naše veze napisala mi je pesmu ‘Ljuljaj me nežno’. Nakon što sam je objavio, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i ljepših djevojaka, a tada je u mom životu počelo ludilo, dok je ona vjerovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle prekida. Zahvalan sam joj na divnim tekstovima koje je napisala za moje albume", ispričao je Mandić.

Oliver Mandić - Ljuljaj me nežno
Izvor: YouTube

Podsjetimo, Marina Tucaković, autorka pjesama koje su obilježile regionalnu muzičku scenu, prije četiri godine izgubila je bitku s teškom bolešću.

Svoje poslednje dane provela je u KBC-u „Dragiša Mišović“, boreći se s rakom godinama, a 2021. bila je na respiratoru zbog koronavirusa. Preminula je 19. septembra iste godine u bolnici.

Još jedan izuzetan hit, koji je Marina više puta isticala kao najbolji tekst koji je ikada napisala, jeste "Ti samo budi dovoljno daleko", u izvođenju grupe Generacija 5.

(Story.hr/MONDO)

