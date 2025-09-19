logo
Brena nije došla na pomen, ali evo šta je uradila na godišnjicu Marinine smrti: U ove reči stalo je sve

Autor Marina Cvetković
0

Danas, 19. septembra, navršava se četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković. Tim povodom, setila je se i Lepa Brena.

Brena nije došla na pomen, ali evo šta je uradila na godišnjicu Marinine smrti: U ove reči stalo je Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Od jutros Marinin grob obilaze njeni najbliži prijatelji i bivši saradnici, a neki koji nisu u mogućnosti da dođu, oglašavaju se i putem društvenih mreža.

Jedna od naših najvećih zvezda, Lepa Brena, podelila je crno-belu fotografiju sa pokojnom Marinom Tucaković, uz poruku:

"Godine bola, godine tuge", napisala je Lepa Brena u objavi na instagramu.

Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa

Ko se pojavio na groblju

Aleksandar Radulović Futa stigao je na grob svoje supruge Marine Tucaković, kako bi obeležili četvrtu godišnjicu od njene smrti.

S njim je stigao i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, koji je bio jedan od Marininih bliskih prijatelja.

Inače, pre njih došlo je oko dvadesetak ljudi, a jedine pevačice koja su došle su Jelena Karleuša i Mira Kosovka, prenosi Telegraf.

Evo kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:50
Mira Kosovka jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Prisetimo se Marine:

Tagovi

marina tucaković Lepa Brena

