Brena nije došla na pomen, ali evo šta je uradila na godišnjicu Marinine smrti: U ove reči stalo je sve

Danas, 19. septembra, navršava se četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković. Tim povodom, setila je se i Lepa Brena.

Od jutros Marinin grob obilaze njeni najbliži prijatelji i bivši saradnici, a neki koji nisu u mogućnosti da dođu, oglašavaju se i putem društvenih mreža.

Jedna od naših najvećih zvezda, Lepa Brena, podelila je crno-belu fotografiju sa pokojnom Marinom Tucaković, uz poruku:

"Godine bola, godine tuge", napisala je Lepa Brena u objavi na instagramu.

Ko se pojavio na groblju

Aleksandar Radulović Futa stigao je na grob svoje supruge Marine Tucaković, kako bi obeležili četvrtu godišnjicu od njene smrti.

S njim je stigao i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, koji je bio jedan od Marininih bliskih prijatelja.

Inače, pre njih došlo je oko dvadesetak ljudi, a jedine pevačice koja su došle su Jelena Karleuša i Mira Kosovka, prenosi Telegraf.

Evo kako je to izgledalo:

Mira Kosovka jedina pevačica koja je došla na pomen Marini Tucaković

Prisetimo se Marine: