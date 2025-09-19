Brena nije došla na pomen, ali evo šta je uradila na godišnjicu Marinine smrti: U ove reči stalo je sve

Danas, 19. septembra, navršava se četiri godine od smrti legendarne Marine Tucaković. Tim povodom, setila je se i Lepa Brena.
Od jutros Marinin grob obilaze njeni najbliži prijatelji i bivši saradnici, a neki koji nisu u mogućnosti da dođu, oglašavaju se i putem društvenih mreža.
Jedna od naših najvećih zvezda, Lepa Brena, podelila je crno-belu fotografiju sa pokojnom Marinom Tucaković, uz poruku:
"Godine bola, godine tuge", napisala je Lepa Brena u objavi na instagramu.Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa
Ko se pojavio na groblju
Aleksandar Radulović Futa stigao je na grob svoje supruge Marine Tucaković, kako bi obeležili četvrtu godišnjicu od njene smrti.
S njim je stigao i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, koji je bio jedan od Marininih bliskih prijatelja.
Inače, pre njih došlo je oko dvadesetak ljudi, a jedine pevačice koja su došle su Jelena Karleuša i Mira Kosovka, prenosi Telegraf.
Evo kako je to izgledalo:
Prisetimo se Marine:
