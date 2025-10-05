logo
"Ovo je za tužbu": Bosanac optužio Desingericu da krade melodije, treper pobjesnio i napravio haos u studiju

Autor Ana Živančević
0

Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica ponovo su ukrali šou u "Pinkovim zvezdama".

Bosanac optužio Desingericu da krade melodije Izvor: Youtube printscreen/ Pinkove zvezde

Poslednju epizodu popularnog takmičenja "Pinkove zvezde" obilježila je svađa izeđu Dragomira Despića Desingerice i Dragana Stojkovića Bosanca.

Pogledajte fotografije Desingerice: 

"Mi smo najmuzikalniji, mi imamo najviše iskustva", rekao je Bosanac.

"Pa nije došao baja da struže dugmiće, nego da pjeva, šoubiznis bajo", rekao je Desingerica.

"Ja se ne bih upuštao u dugmiće jer te dugmiće koje ti misliš ja sam svirao kao mali, a ti se sa tim prodaješ na nastupima...I Bel da je znao, ne bi napravio telefon kako ćeš ga ti zloupotrebljavati, krasti melodije i ostalo", rekao je Bosanac.

"Ovo, za tužbu", rekao je Desingerica.

Još jedan sukob

Ponovo su se sukobili toko komentarisanja kandidatkinje Tijane Milunović.

"Vidi, ti djevojčice si vrlo muzikalna, vrlo su ti lijepi krajevi, intonativno dosta dobro gađaš, ali tvoj problem je što nemaš instrument koji bi iznio tvoju muzikalnost", rekao je Bosanac.

"Gitara je instrument", rekao je Desingerica.

"Dušo draga, ovi koji ne znaju šta je ljudski instrument i da je to najsavršeniji instrument po kom se sve upravlja, ljudski glas je sve što je vrijedno. Oni koji nemaju glas, oni pokušavaju da mijese i prave bureke koje zabavljaju učenika, a pjevanje je ipak umjetnost i dar od Boga", rekao je Bosanac

"Šta više pravi hajpa, pjevanje ili miješanje?! Ti si tu da bi postala zvezda i neko bitan u tom poslu, da bi napravila lovu. Da li miješanje bureka pravi gas i pare ili pravi to intonativno", rekao je Desingerica.

"Lažno predstavljanje u javnosti uvjek snosi i posledice i u Zakonu. Pravljenje para na razne načine u svim oblastima kojim se čovjek bavi...Ti ne radiš muziku", rekao je Bosanac.

"Pa čekaj, šta ja radim, dr*gu?! Ja mijesim hleb?! ", rekao je Desingerica.

"Ja sam te tako vidio i doživio, da. Gledao sam te kod Sinana Sakića kako na plejbek pjevaš i lažno se predstavljaš, čuje se snimak originalan", rekao je Bosanac.

"Šta nije u redu?! Je l' ti smatraš da sam ja u muzičkoj školi, ja sam plaćen da napravim dobru žurku i da se dobro provedu i plaćen sam jer sam ličnost, ja to radim najbolje što može", rekao je Desingerica.

"Nemoj se ti osjećati neprijatno, slobodno ti, sve je u redu", rekao je Bosanac.

