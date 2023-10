"HVALA TI, BOŽE ŠTO ME ČUVAŠ!" Darko Lazić nakon saobraćajne nesreće - 23 dana bio u KOMI, sada posetio mesto nezgode!

Darko Lazić posetio je mesto na kojem je pre tačno pet godina doživeo saobraćajnu nesreću koju je jedva preživeo.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial/printscreen

Pevač Darko Lazić u više navrata bio je u žiži zbog saobraćajnih prekršaja, ali i nezgoda koje je doživeo. Nedavno je imao lakši udes u Beogradu, dok je 2018. godine imao nesreću koju je jedva preživeo.

Darko je tada bio u veoma teškom stanju i 23 dana u veštačkoj komi, a rano jutros posetio je mesto na kojem se sve dogodilo. On je posetio mesto nesreće tačno u 7 ujutru, kad se i dogodio nemili događaj, a snimak je podelio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

"Pre pet godina u 07.00. Hvala ti, Bože, što me čuvaš", napisao je Darko.

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Ovako je govorio o teškoj saobraćajki:

"Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva meseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - otkrio je Lazić, a na konstataciju svojih sagovornika da bi to moglo da se shvati kao da je bio na drugoj strani", odgovorio je:

"Klinički sam bio mrtav, u komi. Znam da su me reanimirali. To su mi rekli kasnije, tako da, eto, postoji nešto sigurno"