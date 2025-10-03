Nadica Ademov unajmila dublerku: Potrošila čitavo bogatstvo, luna park zatvorili zbog pjevačice

Nadicu je očekivao i izazov, a morao je da reaguje i njen tim i angažuje zamjenu.

Pjevačica Nadica Ademov snimila je spot za novu pjesmu, a zbog ovog snimanja morala je za zakupi cijeli luna park. Nadica je obradovala publiku novom pjesmom pod nazivom "Hali Gali" za koju je snimila i visokobudžetni spot. Ono što je zanimljivo jeste da je čak angažovala i dublerku koja je zamijenila u "opasnim" scenama.

Naime, ovaj spot je podrazumijevao zahtjevne scene u luna parku, koji je pjevačica zakupila na 24 sata. Ideja je bila da se snime kadrovi na rolerkosteru, a Nadica je tada priznala da se plaši visine i da ne bi smela da se provoza.

Zato je angažovana njena dublerka koja je umjesto Nadice pristala da se spusti sa visine.

"Na snimanju je bilo dosta izazovno, suočila sam se i sa nekim ličnim strahovima, ali sam ih uspješno prevazišla. Zvuči nevjerovatno, ali čitav spot je snimljen za četiri sata. Ponosna sam na saradnju sa čitavom ekipom koja je radi na pjesmi "Hali Gali"! Znam da će ovo za mnoge biti veliko iznenađenje i radujem se da vidim reakcije i komentare publike", istakla je Nadica.

Promijenila stajling nekoliko puta

Nadica u spotu izgleda bombastično, od kombinacije u uskim pantalonama, do one u kaubojskim čizmama i haljini ispod koje se nazire crna čipka. Kako kaže publika, ovakvu Nadicu su dugo priželjkivali.