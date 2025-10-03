"Rekla sam doktoru da mi iskopa rupu u grudima": Najljepši supermodel uklonila obje dojke, slika u toplesu slomila mreže

Linda Evanđelista otvoreno je govorila o svojoj borbi sa rakom. Ona je otkrila da je uklonila obje dojke i podijelila fotografiju svog novog izgleda.

Izvor: YouTube/ET Canada

Od čuvene izjave da "ne ustaje iz kreveta za manje od 10.000 dolara" do nedavne poruke da je "jednom nogom u grobu", prošlo je više od tri decenije. Linda Evanđelista, ikona zlatnog doba modelinga, proživjela je buran život pun uspona i padova. Ipak, njena najteža borba bila je ona protiv estetske procedure koja joj je zauvijek promijenila lice.

Pogledajte fotografije Linde Evanđeliste:

Ništa nije pripremilo modni svijet za ovako silovitu, uragansku renesansu supermodela i superžene koja je vrtela oko prsta najmoćnije kreatore, najpoznatije fotografe i svakog koga je htjela. Ipak, u cijeloj toj euforiji i radosti što se konačno vratila u igru, Linda Evanđelista otkrila je i nešto što nas je zaboljelo, uplašilo i zabrinulo.

Vodila rat sa rakom

U strogoj tajnosti, daleko od očiju svijeta i kamera koje su decenijama bile zaljubljene u nju, jedna od najljepših žena koje su ikad hodale planetom vodila je žestoki rat sa opasnim i podmuklim neprijateljem. Kao na šahovskoj ploči, smjenjuju se crne i bijele kocke, crna i bijela sudbina... Cilj popularne strateške igre je matiranje protivnika, a ona to je učinila dva puta. Suprotna strana bila je opasna, podmukla, nepredvidiva. Zastrašujuća.

Konačno progovorila

Danas daleko emotivnija u javnim nastupima i primjetno pristupačnija nego u vrijeme kada je harala modnom industrijom, čuvena manekenka priznala je da se za kratko vrijeme dva puta suočila sa kancerom – jedan je bio rak dojke, a drugi karcinom mišića grudnog koša, kao recidiv. Prvi je otkriven 2018. godine.

"Dijagnozu sam dobila posle rutinske kontrole. Parametri nisu bili dobri i bez oklijevanja sam se odlučila za dvostruku mastektomiju, uklanjanje obje dojke. Izgled mi nije bio važan, htjela sam samo da živim. Rekla sam doktoru da neću umrijeti od raka", bila je odlučna Linda, koja je teške bitke vodila sama, hrabro i dostojanstveno, bez dijeljenja detalja sa svijetom.

"Znalo je svega nekoliko bliskih ljudi. Nisam htjela da me novinari čekaju na vratima posle svake terapije, kao što inače rade u ovakvim situacijama."

Bolest se vratila

Iako je preduzela sve mjere i potpuno se oporavila, bolest se vratila u julu 2022. godine. Ovog puta u drugačijem obliku, u mišiću grudnog koša. Metastatska pojava zahtijevala je opsežnije liječenje i ponovno prolaženje kroz mučne procese, hemoterapiju i zračenje.

"Na kraju sam rekla onkologu: 'Iskopajte rupu u grudnom košu, nije mi važno kako će izgledati, samo želim da budem sigurna da rak neće ostati. Želim da vidim rupu u svojim grudima kad završite. Razumijete li me?'... Da, bilo je mnogo operacija, ali sam pobijedila. Ovdje sam. Pobijedila sam."

Ožiljci su ostali. Kao trofeji. Jedan se, vrlo namjerno, isticao i na naslovnoj strani "Zeit Magazina" prošlog februara, kada je pozirala u farmerkama i raskopčanoj jakni.

"Dok sam se presvlačila i spremala se za slikanje, pitali su me mogu li da ih vide. Do tada ih nikada nisam pokazala nikome osim porodici. Reakcija je bila izuzetno emotivna. Rekli su mi da su moji ožiljci prelijepi. Njihova podrška mi je pomogla da ih i sama sagledam na drugačiji način. Vjerovatno sam morala to da čujem od nekoga, jer su mi te riječi ulile snagu da sebe prigrlim u potpunosti"."

"Znam da sam jednom nogom u grobu"

Zdravstveno stanje trenutno je dobro, a zanosna Kanađanka italijanskih korjena ponovo je prvorazredna senzacija na crvenom tepihu, na javnim događajima i glamuroznim revijama. Doduše, ne i na pisti kojom je nekada apsolutno dominirala. Ono što ne vidimo su ljekari, koji je sve vrijeme drže na oku. Štaviše, upozorili su je da bi kancer mogao da se vrati.

"Znam da sam jednom nogom u grobu, ali sada slavim život. Svakog dana. Srećna sam što sam živa, sve što uz to dođe je bonus", odgovara.

Iako se proteklih godina, na pomen njenog imena, najviše pričalo o tretmanu "zamrzavanja lica" koji joj je ostavio trajni deformitet i uslovio odlazak u ilegalu, sve je to palo u zaborav kada je otkrila s čim se borila. Rak dojke i dalje je najčešća maligna bolest žena, ali povećana svest o značaju ranog otkrivanja i preventivnih pregleda, kao i napredak u liječenju, doprinose sve boljim prognozama.

"Više me nije briga kako starim. Samo želim da ostarim. Ne mora da bude čak ni graciozno. Ali zaista ne želim da umrem. Imam još toliko toga da uradim... Konačno se osjećam prijatno u svojoj koži, i želim da uživam u svemu", rekla je nedavno jedna od najljepših žena svih vremena, koja je u maju proslavila 60. rođendan.