logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Maštala je da se uda za vojnika": Oglasila se drugarica ćerke Suzane Mančić, za generala kaže da je pravi dasa

"Maštala je da se uda za vojnika": Oglasila se drugarica ćerke Suzane Mančić, za generala kaže da je pravi dasa

Autor Dragana Tomašević
0

Ćerka Suzane Mančić Teodora, udala se nedavno za generala Miroslava Talijana s kojim sada, prema rečima njene prijateljice, planira medeni mesec

"Maštala je da se uda za vojnika": Oglasila se drugarica ćerke Suzane Mančić, za generala kaže da je Izvor: teodorakunic / Instagram

Starija ćerka Suzane Mančić udala se prošle nedelje za 23 godine starije brigadnog generala Miroslava Talijana, a o njihovoj svadbi se i te kako priča.

Teodora Kunić blistala je na venčanju, a ništa manje vesela nije bila i njena mama Suzana. Ova svadba je povukla pažnju javnosti, kako zbog voditeljke, tako i zbog toga što je Teodora udata za bivšeg muža Marije Pavković, ćerke Nebojše Pavkovića.

Sada se za medije oglasila Teodorina prijateljica i otkrila da ne pamti da je njena drugarica ikada bila ovako srećna.

"Teodoru znam godinama i često je umela da prokomentariše da bi volela da se uda za nekog vojnika. Talijan ju je odmah očarao, još je i general i pravi dasa. Ne kaže se džabe da žene vole oficire. Nikad je nisam videla tako srećnu, a i Suzana je ponosna na mezimicu što je pronašla takvog gospodina. Pametan je, doktor nauka, fino vaspitan, ceni je i poštuje", otkrila je Teodorina prijateljica, a onda rekla neke njihove dalje planove:

"Znam da planiraju medeni mesec na nekoj egzotičnoj destinaciji, žele da odu u toplije krajeve", zaključila je prijateljica Teodore Kunić.

(Blic, MONDO)

Tagovi

suzana mančić teodora kunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ