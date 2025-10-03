"Maštala je da se uda za vojnika": Oglasila se drugarica ćerke Suzane Mančić, za generala kaže da je pravi dasa

Ćerka Suzane Mančić Teodora, udala se nedavno za generala Miroslava Talijana s kojim sada, prema rečima njene prijateljice, planira medeni mesec

Izvor: teodorakunic / Instagram

Starija ćerka Suzane Mančić udala se prošle nedelje za 23 godine starije brigadnog generala Miroslava Talijana, a o njihovoj svadbi se i te kako priča.

Teodora Kunić blistala je na venčanju, a ništa manje vesela nije bila i njena mama Suzana. Ova svadba je povukla pažnju javnosti, kako zbog voditeljke, tako i zbog toga što je Teodora udata za bivšeg muža Marije Pavković, ćerke Nebojše Pavkovića.

Sada se za medije oglasila Teodorina prijateljica i otkrila da ne pamti da je njena drugarica ikada bila ovako srećna.

"Teodoru znam godinama i često je umela da prokomentariše da bi volela da se uda za nekog vojnika. Talijan ju je odmah očarao, još je i general i pravi dasa. Ne kaže se džabe da žene vole oficire. Nikad je nisam videla tako srećnu, a i Suzana je ponosna na mezimicu što je pronašla takvog gospodina. Pametan je, doktor nauka, fino vaspitan, ceni je i poštuje", otkrila je Teodorina prijateljica, a onda rekla neke njihove dalje planove:

"Znam da planiraju medeni mesec na nekoj egzotičnoj destinaciji, žele da odu u toplije krajeve", zaključila je prijateljica Teodore Kunić.

(Blic, MONDO)