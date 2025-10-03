Razočarane kolege okreću leđa Darku Laziću: Jedan ga nije pozvao na slavlje, dok ona tvrdi da je nenormalan

Kolege su se udaljile od Darka Lazića nakon saobraćajne nesreće koju je nedavno doživio

Darka Lazića kolege sve češće izbjegavaju, ne samo zbog njegovih ličnih izazova, već i zbog ponašanja koje mnogi ocjenjuju kao nekolegijalno i neprimjereno u profesionalnom okruženju.

Pevač je nedavno imao saobraćajnu nesreću i mnoge javne ličnosti su danima komentarisale njegove postupke i ponašanje. Pojedine kolege bile su zabrinute za njegovo stanje, pa su mu putem medija dijelile savjete, ali ima i onih koje Lazić više ne zanima ni kao kolega ni kao čovjek. Jedan od njih je Radiša Trajković Đani, koji je bio vrlo blizak s mlađim kolegom.

"Razočarao me je"

Kako je rekao, ne zanima ga u kom je stanju Lazić jer se Darko nije sjetio ni da ga pozove kada je imao operaciju i oporavljao se tri mjeseca.

"Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega, a kad sam ja polomio ruku, bio sam tri mjeseca u kući, nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čovjeku, a on mi je posle rekao: 'Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo... Čuj nije čuo!' Mene ne može da uvrijedi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag", rekao je folker i dodao:

"Tada se nisam razočarao ni u koga osim u njega."

Uroš ga nije pozvao na svadbu

Sledeći koji se oglasio i otkrio da s Lazićem nema potrebe da se druži privatno niti da ga zove na slavlja je Uroš Živković. Pjevač uskoro slavi rođendan svom sinu, a jedan od rijetkih kolega koji se neće pojaviti na slavlju je upravo Darko Lazić.

"Darko Lazić nije pozvan. Ništa lično, u dobrim smo odnosima, ali ja nisam bio kod njega na veselju. Zovem samo bliske ljude", rekao je Uroš, a malo ko je povjerovao u ovu priču jer su se svi prisjetili situacije da su se Lazić i Živković prije otprilike mjesec dana pokačili na privatnom slavlju kod kolege Srećka Krečara, pa je vjerovatno od tada njihov odnos napet.

"Nije normalan"

Goca Tržan nije bliska s Lazićem, ali mu je putem medija poručila da nije normalan.

"Koji po redu, bože me sačuvaj! Au, bre, Darko, da li si normalan? Je l' preživio, da li je sve okej? Rekla sam mu šta sam imala na tu temu još odavno, ali on me nije poslušao. Ima djece na putu, stvarno je neodgovorno da bilo ko od nas ne razmišlja o tome."

"Najgori je za sebe"

Ljuba Perućica takođe je imao slično zapažanje kao i koleginica Goca Tržan.

"Vidim da ga svi pljuju na mrežama, ali on je momak najgori za sebe. Dobar je momak kojeg mnogo volim. Meni je zaista žao što mu se sve to dešava", istakao je Ljuba.

"Ne bih voljela da se ovo ponovi"

Slađa Alegro takođe više ne može da toleriše ispade svog mlađeg kolege.

"Nije na meni da komentarišem to ko je kriv, ima ko će time da se bavi. Ne bih voljela da se Darku desi išta, može tako da se ugrozi i on, ali i svi drugi. Ne bih voljela da se ovo više ponovi što zbog djece, što zbog drugih, tako da vjerujem da će Darko biti oprezniji nadalje", poručila je Slađa kolegi.

"Mora da se promijeni"

Nedavno je Halid Muslimović imao pres-konferenciju, a jedno od pitanja novinara bilo je da li po njegovom mišljenju Darko Lazić može da bude velika zvjiezda.

"Darko je dobar pjevač i on je i sada popularan, ali da bi bio zvijezda, mora da promijeni. Vjerujem da on to može. Njegov način života i krug ljudi nisu nešto što će ga dovesti u tu poziciju da bude velika zvijezda", smatra Muslimović.

