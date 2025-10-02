Darko Lazić organizuje slavlje u svom domu u Brestaču: Pjevač nakon teškog udesa donio odluku

Folker je otkazao nastupe i pauzirao sa obavezama, ali bitan datum ne želi da preskoči.

Folker Darko Lazić, nakon nepune dvije nedelje otkako je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povrijeđeni i on i njegova supruga Katarina, sprema slavlje.

Kako saznaju domaći mediji, u njegovom domu će se sledeće nedelje slaviti krštenje ćerkice Srne.

Ni nesreća u kojoj su i on i Kaća zadobili povrede ga nije spriječila u tome, iako je u jednom periodu otkazao sve nastupe, što je bila i odluka njegovog menadžmenta.

Lazić je donio odluku i već su uveliko počeli da spremaju veselje.

Izvor: Telegraf/ Mondo