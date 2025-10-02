"Mislite da ste srećni, a onda se sve sruši": Princ Vilijam ogolio dušu o Kejt Midlton i teškom periodu

Princ je otvoreno progovorio o najtežoj godini u britanskoj kraljevskoj porodici i otkrio kako se porodica suočava sa teškim periodom.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Princ Vilijam iskreno je progovorio o teškim zdravstvenim izazovima sa kojima su se suočili njegova supruga Kejt Midlton i otac, kralj Čarls. On je otkrio da su ga njihove dijagnoze raka odvele na prilično loša mjesta i da je period od 2023. do 2024. godine bio najgori u njegovom životu.

Princ od Velsa (43) podijelio je ove komentare u najavi za svoje gostovanje u emisiji The Reluctant Traveler with Eugene Levy na Apple TV+, koja će biti emitovana 3. oktobra. U razgovoru sa voditeljem, osvrnuo se na otpornost svoje porodice i spoznaju da se život može promijeniti u trenutku.

Pogledajte kako izgleda Kejt Midlton nakon oporavka:

"Dugo nismo imali bolesti u porodici"

"Bili smo veoma srećni, dugo vremena nismo imali mnogo bolesti u porodici. Moji baka i deka doživjeli su duboku devedesetu“, rekao je princ Vilijam, misleći na pokojnu kraljicu Elizabetu i princa Filipa.

"Bili su oličenje kondicije, stoičnosti i otpornosti, ako hoćete. Stoga smo kao porodica imali mnogo sreće.“

Dodao je da je tek nedavno shvatio koliko se sve može brzo promijeniti.

"Ali mislim, kada iznenada shvatite da vam tepih, metaforički tepih, može biti izvučen ispod nogu prilično brzo u bilo kojem trenutku.“

"Možda pomislite u sebi: ‘Nama se to neće dogoditi, bićemo dobro.’ Jer mislim da svi imaju pozitivan pogled, morate biti pozitivni“, rekao je i dodao:

"Ali kada vam se to dogodi, onda vas to odvede na prilično loša mjesta."

Najteža godina za kraljevsku porodicu

Britanska kraljevska porodica suočila se sa izuzetno teškom 2024. godinom. U februaru je Bakingemska palata objavila da je kralju Čarlsu (76) dijagnostikovan rak nakon što je bio na liječenju zbog benigne uvećane prostate. Njegovo liječenje i dalje traje.

Samo mjesec dana kasnije, u martu, princeza Kejt (43) objavila je da se i ona podvrgava liječenju raka nakon abdominalne operacije u januaru. Princeza je u septembru potvrdila da je završila sa hemoterapijom, a u januaru ove godine objavila je da je u remisiji.

U drugoj najavi za emisiju, Vilijam je period 2023–2024. opisao kao najizazovniji do sada.

Prinčevi Hari i Vilijam pre svađe i raskola u porodici:

"Rekao bih da je ’23–’24. bila najteža godina koju sam ikada imao“, iskren je bio princ dodavši:

"Znate, život nam je dat da nas iskuša, a sposobnost da to prebrodimo čini nas onima što jesmo.“