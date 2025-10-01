"Neki malecki što igra s Mesijem": Stanija otkrila da joj se udvarao poznati fudbaler, progovorila i o našim igračima

Starleta Stanija Dobrojević je, gostujući u emisiji Ognjena Amidžića, otkrila da joj se udvaraju "pilići od 20 godina"

Starleta Stanija Dobrojević gostovala je u emisiji voditelja Ognjena Amidžića, u kojoj je otkrila da joj se udvaraju poznati sportisti, a među njima je i jedan koji igra sa Mesijem. Takođe, dotakla se i Kristijana Golubovića sa kojim je imala aferu u rijalitiju.

Stanija je na pitanje da otkrije ime sportiste koji joj se udvarao, odmah odgovorila.

"Ima ih i dan-danas, čak i ovih pilića od 20 godina. Ima ih više, mislim da nekima sada nije dobro. Ne bih ja, ne smijem, pokazaću ti posle, ne smijem da odgovorim na ovo pitanje. Malecki u Majamiju igra sa Mesijem, ne znam da izgovorim ime", rekla je Stanija.

Stanija se dotakla i Kristijana Golubovića sa kojim je imala aferu na Farmi.

"Ni u kakvim odnosima, nemam komentar, to je za mene u prošlom vijeku", rekla je Stanija.

