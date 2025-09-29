"Džabe novac za skupe školarine i još jedan stan": Ivan Bosiljčić i Jelena nikad iskrenije o ljubavi i ćerki Nini

Pjevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić godinama uživaju u skladnom braku u kojem su dobili naslednicu Ninu

Pjevačica Jelena Tomašević godinama je u braku sa glumcem Ivanom Bosiljčićem s kojim ima ćerku Ninu. Par je sada u zajedničkom intervjuu govorio o braku i kompromisima, ali i ljubavi prema ćerki.

"Jedna mudra izreka kaže: 'Ako želite da vas neko voli takve kakvi jeste, onda budite to što jeste'. Mislim da je to osnovno u svakoj vezi, da nas neko zavoli s našim manama, isto kao i s vrlinama, jer je kasnije sve moguće 'popraviti' kad ima ljubavi i volje. O onome 'suprotnosti se privlače' treba dva puta razmisliti, jer je u praksi ipak bitno biti sličnih pogleda na život da bi se što manje kompromisa pravilo u braku", rekla je Jelena.

Sa njom je saglasan i Ivan.

"Razlika prirode žene i prirode muškarca je velika, potrebno je mnogo truda da se različitosti polova uklope u zajedništvo. Smatram da se ta razlika lakše prevazilazi kad postoji kompatibilnost karaktera i ljubav".

"Nina je naš najlepši blagoslov"

"Nina je najljepši blagoslov koji nam se desio i svakako je ona najsvjetliji dio naših života. Ono što, pored djeteta, umnožava ljubav jesu iskrenost u odnosu, mnogo kvalitetnih razgovora, podrška i oslonac u svim teškim životnim trenucima", rekla je Jelena, a Ivan je otkrio i da su bake te koje im mnogo znače i uskaču kada god je potrebna pomoć.

"I treća osoba od povjerenja kojoj oboje vjerujete i kojoj možete da se obratite za savjet i za pomoć kada je potrebno. Naše majke nam neizmjerno znače u odgajanju djeteta. Takođe, naši kumovi su naši najbliži prijatelji već decenijama, tako da imamo na koga da se oslonimo i s kim da dijelimo život".

Kako oboje ističu, njima je najvažnije da Nini pruže ljubav i da ona to osjeti.

"Naš porodični dogovor koga se čvrsto držimo jeste da, ukoliko nije neophodno, nema predugih razdvajanja ili kad god je moguće, da idemo svi zajedno na poslovne puteve. To je istovremeno i jasan parametar po kome prihvatamo poslove. Naročito u inostranstvu. Moj stav je da bi naš odnos s djecom trebalo da bude prioritet, jer džaba kasnije novac za skupe školarine ili još jedan stan koji ste zaradili za svoje dijete ako ono nije ponijelo dovoljno ljubavi iz kuće", ističe Ivan.

