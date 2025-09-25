"Nisam bio pijan, i dalje ću voziti": Darko Lazić se oglasio nakon jezivog udesa pa otkrio detalje

Pjevač Darko Lazić oglasio se nakon saobraćajke i progovorio o detaljima.

Izvor: PINK tv/printscreen

Darko Lazić je krenuo kod ljekara na pregled nakon saobraćajne nsereće, a sada je otkrio šta se dešavalo tokom noći kada je izazvao nezgodu.

"Hvala milom Bogu, ništa strašno, živa glava. Proklizao mi je auto, kao što možete vidjeti na putu, bilo je kišovito na putu, ja sam krenuo da obilazim. Nisam vidio da je autobus stajao parkiran u desnoj traci i nisam mogao da zakočim, pustio sam kočnicu i namotao sam na svoju stranu, ne bi li povrijedio Katarinu i sa moje strane sam ga zakačio... Hvala Bogu što nije bila velika brzina, da je bila, bilo bi još gore", rekao je Lazić i dodao:

"Ja sam zadobio posjekotine od šoferke koja je pukla... Ko je kriv, to se ne zna, ja sam kriv što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posjekotinu na glavi od stakla", izjavio je pevač.

Lazić tvrdi da nije bio u alkoholisanom stanju tokom udesa.

"Da je bilo brže, ko zna šta bi bilo. Vraćali smo kući, nije bilo alkohola, nije bilo nedozvoljenih supstanci. Pristao sam odmah da mi vade krv, sve, da ne bi opet bilo: 'Sjeo je pijan za volan'. Takvo je vrijeme bilo, kiša je padala, nisam vidio, mali sekund nepažnje... Idem da primim tetanus i to je to. Sve u svemu, živa glava, idemo dalje".

Kako se navodi, u lokalu gdje su bili prethodne noći došlo je do svađe, ali je folker sada demantovao te navode.

"Nismo se svađali. Kaća i ja se ne svađamo", izjavio je.

Zabrinut zbog majke

"Ja sam jutros, kada smo izašli sa VMA, rekao Andreani da napiše Branki da je sve okej, pošto kad se bude probudila i kada vidi kako je sve napumpano, da sam maltene poginuo... Dešava se, ljudi smo..." izjavio je pjevač.

Na pitanje da li će i dalje voziti, ili će unajmiti vozača, odgovorio je:

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naletjeli na vodu, i Bože moj", poručio je.

(Blic / MONDO)