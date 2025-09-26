logo
Izgorela kuća Jale brata: Oglasio se i MUP, evo šta se dogodilo

Autor Jelena Sitarica
0

Kako se navodi, riječ je o vikendici popularnog repera Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Jala Brat.

Izgorela kuća Jale brata: Oglasio se i MUP, evo šta se dogodilo Izvor: Instagram/jalabrat

Rano jutros, nešto posle tri časa, izbio je požar u jednoj od vikendica u naselju Vrutci, kod Nišića, u opštini Ilijaš.

Prema dostupnim informacijama, radi se o kući, odnosno vikendici poznatog repera Jasmina Fazlića, široj javnosti poznatijeg kao Jala Brat.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo potvrdili su da je požar lokalizovan i ugašen, a istraga je u toku.

Oglasili se iz MUP-a

Takođe, na terenu su bili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, te vještak protivpožarne zaštite.

“Požar na vikendici u naselju Vrutci je prijavljen u 03:40 sati, a u 06:30 sati je ugašen. U 10:30 sati je završen uviđaj uz prisustvo dežurnog vještaka protivpožarne zaštite, te je utvrđeno da je uzrok požara neispravne električne instalacije”, potvrdila je portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

