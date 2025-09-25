logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Estradni moćnik slavi punoljetstvo nasledniku: Prvi put pokazao sina i suprugu, na gala slavlju 35 pjevačica

Estradni moćnik slavi punoljetstvo nasledniku: Prvi put pokazao sina i suprugu, na gala slavlju 35 pjevačica

Autor Marina Cvetković
0

Bane Obradović je napravio gala feštu, a oko njih obezbjeđenje. Očekuje sve veliki broj poznatih ličnosti sa estrade.

Bane Obradović je napravio gala feštu Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Naš poznati menadžer, Bane Obradović, će punoljetstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade. Organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.

On će punoljetstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji. Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primijetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.

Pogledajte:

Pred sam početak slavlja izašao sa lijepom suprugom, koja se gotovo nikad nije pojavila u javnosti, i sa sinom kako bi ispozirao medijima. Od njih se nije odvajalo privatno obezbjeđenje.

Bane je nasmejano pozirao sa naslednikom Vukom - obojica elegantni u tamnim odelima, dok je Banetova supruga za ovu priliku ponela crnu šljokičavu haljinu i crni sako.

Na slavlju 35 pjevačica!

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svijet odraslih" svog naslednika Vuka. Kako je otkrio, na slavlju će večeras biti 35 pjevačica.

(Kurir / MONDO)

Tagovi

Bane Obradović sin punoljetstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ