Estradni moćnik slavi punoljetstvo nasledniku: Prvi put pokazao sina i suprugu, na gala slavlju 35 pjevačica

Bane Obradović je napravio gala feštu, a oko njih obezbjeđenje. Očekuje sve veliki broj poznatih ličnosti sa estrade.

Naš poznati menadžer, Bane Obradović, će punoljetstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade. Organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.

On će punoljetstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji. Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primijetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.

Pred sam početak slavlja izašao sa lijepom suprugom, koja se gotovo nikad nije pojavila u javnosti, i sa sinom kako bi ispozirao medijima. Od njih se nije odvajalo privatno obezbjeđenje.

Bane je nasmejano pozirao sa naslednikom Vukom - obojica elegantni u tamnim odelima, dok je Banetova supruga za ovu priliku ponela crnu šljokičavu haljinu i crni sako.

Na slavlju 35 pjevačica!

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svijet odraslih" svog naslednika Vuka. Kako je otkrio, na slavlju će večeras biti 35 pjevačica.

