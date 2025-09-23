Poslije Zadruge završio u bolnici "Laza Lazarević": Svi ga znali zbog tetovaža, pogledajte kakva je zvijer postao

Fran Pujas se nakon izlaska iz Zadruge nije pojavljivao u javnosti. Sada je na društvenim mrežama pokazao svoju transformaciju

Fran Pujas je svojevremeno dospio u žižu interesovanja javnosti zbog učestvovanja u Zadruzi.

Bio je u vezi sa rijaliti takmičarkom Paulom Hublin se naširoko pričalo, a mnoge je iznenadilo kad je primljen u bolnicu Laza Lazarević.

"Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju, jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam", pričao je Pujas.

Nakon napuštanja odjeljenja za psihijatriju, Fran je pričao:

"Imam toksikološki nalaz gdje sam negativan na sve moguće droge. Odmah poslije sat remena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvijesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu vjerovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine",dodao je tom prilikom Pujas.

Dugo se nije oglašavao u javnosti, a sad je pokazao svoje novo izdanje. Fran je očigledno mnogo vremena provodio u teretani, pa sad izgleda dosta drugačije.

Pogledajte:

