IMAO POTRES MOZGA, HITNA GA ODVELA U "LAZU": Fran Pujas zbog izgleda završio na psihijatriji - Mislili da sam drogiran!

Bivši učesnik rijalitija Zadruga Fran Pujas prokomentarisao navode da je zbog upotrebe narkotika završio u psihijatrijskoj bolnici

Izvor: YouTube/Red TV

Pre nekoliko dana domaći mediji su preneli vest da je bivši učesnik rijalitija Zadruga Fran Pujas, završio na klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Navodilo se da je Fran primljen zbog problema sa narkoticima i ishranom, a sada je bivši zadrugar rešio da otkrije da jeste bio upućen u pomenutu bolnicu, ali greškom."Moram da kažem da su sve to izmišljotine! Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam", rekao je Pujas i dodao:

!Imam toksikološki nalaz gde sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat remena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu verovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine".

