GREŠKOM ZAVRŠIO U "LAZI", PO IZLASKU PROMIJENIO LIČNI OPIS! Srebrni zubi i duga crvena kosa - Evo kako Fran sad izgleda!

Bivši rijaliti učesnik Fran Pujas drastično je promijenio izgled.

Izvor: Pink tv /printscreen

Fran Pujas proslavio se učešćem u rijaliti programu Zadruge, gde je uz prvu sezonu ušao sa tadašnjom devojkom Paulom Hublin, ali je ljubav pukla pred kamerama i ona sada uživa u ljubavi s Filipom Đukićem. Fran koji je bio upečatljiv po mnogobrojnim tetovažama, ali i neobičnim frizurama, sada je otišao korak dalje.

Na zube je stavio srebrne navlake, dok je kosu ofarbao u crveno.Izgledom se pohvalio na Instagramu, a ako se predomisli, navlake nisu trajne, pa može da ih skine ako mu dosade.

Fran je nedavno dospio u centar medijske pažnje kada je završio na klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Ubrzo su počela brojna šuškanja da je drastično smršao, te da je imao problema sa ishranom, ali i nedozvoljenim supstancama koje je, navodno konzumirao. Ipak, on je sve ovo demantovao.

Izvor: Instagram/nfra666

"Moram da kažem da su sve to izmišljotine! Pozlilo mi je, pao sam i lupio sam glavom. Imao sam potres mozga, a kada su doktori došli po mene, zbog mog izgleda i tetovaža su me poslali na psihijatriju jer su mislili da sam drogiran. To su predrasude sa kojima se stalno suočavam", rekao je Fran pa dodao:

"Imam toksikološki nalaz gdje sam negativan na sve moguće droge. Odmah posle sat remena, kada su stigli rezultati, prebacili su me u Urgentni centar. Što se tiče ogrebotina, pas me budio iz nesvijesti i ogrebao mi noge. Bukvalno ne mogu vjerovati šta su sve pisali. Nisam se oglašavao do sada niti demantovao sve te izmišljotine".