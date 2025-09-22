Predsjednik poslao ljubavnici 400 $ i rekao da zna šta treba da uradi: Samo što mu je umrla beba, on uplovio u aferu

O burnom ljubavnom životu Džona F. Kenedija govori se i šest decenija nakon njegove smrti

Bivši predsjednik SAD, Džon F. Kenedi, nije bio samo simbol moći i harizme, već i čovjek čiji je privatni život bio isprepletan tajnama i aferama.

Najnovija otkrića donosi biograf Rendi Taraboreli u knjizi "JFK: Javno, privatno, tajno", koja otkriva i do sada nepoznate detalje o Kenedijevoj ljubavnoj vezi sa stjuardesom Džoan Lundberg, ženom koju je, prema sopstvenom priznanju, natjerao na abortus.

Afera sa stjuardesom

Džoan je upoznala tada već oženjenog senatora Kenedija 1956. godine, u jednom baru u Kaliforniji. Bila je mlada, samohrana majka dvoje djece i radila kao stjuardesa, dok je Kenedi, tada 39-godišnjak, bio u braku sa Džeki. Samo nekoliko dana nakon što je Džeki rodila mrtvorođenu ćerku, senator je započeo romansu sa Džoan.

Njihova veza bila je strastvena i opasna. Skrivali su se po motelima pod lažnim imenima i viđali čak i u domu njegove sestre Pat. Džoan je kasnije zapisala da je sa Kenediem razgovarala o svemu, njegovim strahovima, nesigurnostima, pa čak i "ugovorenom braku" sa Džeki.

Trudnoća koja je sve promijenila

Afera je trajala i nakon rođenja Kenedijeve ćerke Karoline 1957. godine. U ljeto 1958. Džoan mu je saopštila da je trudna. Kenedi je bio užasnut, rekao joj je da ne može da rodi njegovo dijete i obećao da će poslati novac. Ubrzo je stigla koverta sa 400 dolara i molba da "zna šta treba da uradi".

Džoan je, iako povrijeđena i razočarana, pristala. Abortus je okončao njihovu vezu, a Kenedi se vratio političkoj karijeri. Dvije godine kasnije, 1960, postao je 35. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Njegova veza sa Džoan nikada nije dospjela u javnost, sve do nedavno.

