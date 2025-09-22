Spavao sa 3.000 žena, a samo dve decenije mlađu nije varao: Sin ga se stideo, a snaju Anu upoznao tek nakon 12 godina

Hulio Iglesijas proslavlja rođendan 23. septembra, a tokom svoje duge karijere često se pričalo i o njegovom burnom ljubavnom životu.

Izvor: Wolfgang Kühn / United Archives / Profimedia

Slavni španski pevač Hulio Iglesijas danas slavi svoj 82. rođendan. Međutim, iako njegova muzička karijera traje decenijama, u javnosti se podjednako pisalo o njegovom bogatom ljubavnom životu.

Zapravo, za njega se govori da je tokom života bio sa čak 3.000 žena.

"Kad sam došao u London, moj menadžer mi je rekao da u novinama piše da sam bio s 3000 žena, odgovorio sam mu da nikom ne kaže da to nije istina", našalio se Hulio u intervjuu za britanski Express.

Izvor: IG julioiglesias

"Ne brojim. Jako poštujem žene. Učim od žena, obožavam žene. Naravno da volim da flertujem, oduvek sam voleo. Kao u svemu tu postoji fantazija, a stvarnost je takva da sam ja otac osmoro dece. Ali, ne mogu ići od kuće do kuće i govoriti da nije istina ono što piše u novinama pa tako ova fantazija ostaje", rekao je pevač.

Iza sebe imao samo dva braka

Hulio Iglesijas se prvi put oženio 1971. godine filipinskom voditeljkom Izabel Prisler, sa kojom je dobio troje dece – Čabeli, Hulija mlađeg i Enrikea, danas jednog od najvećih muzičkih izvođača sveta.

Njihov brak trajao je osam godina, a razveli su se 1979, da bi već sledeće godine dobili i crkveno poništenje braka.

Jedina žena kojoj je bio veran

Nakon toga, Hulio je započeo vezu sa 22 godine mlađom holandskom manekenkom Mirandom Rijnsburger, sa kojom je proveo dve decenije pre nego što su se 2010. konačno venčali. Interesantno je da je Iglesijas jedino bio veran Mirandi, priznavši u jednom intervjuu da je sve žene pre nje varao.

S Mirandom je dobio još petero dece: sinove Migela, Rodriga i Gulijerma, i dve ćerke blizankinje Kristinu i Viktoriju.

Skandal o kom se pričalo

Iglesijasov drugi brak pretrpeo je ozbiljan udarac nakon što se saznalo za njegovo neverstvo, doduše, iz vremena kada nije bio sa drugom suprugom.

Sud u Valensiji presudio da je 2019. godine da je ipak on otac Havijera Sančeza, sina bivše plesačice Marije Edite Santos. Sančez je još od 1992. pokušavao da dokaže očinstvo, tvrdeći da je nastao iz afere tokom pevačeve turneje.

Iako je sud prvobitno poverovao njegovim tvrdnjama, Hulio je negirao i žalio se. Konačno, u aprilu prošle godine vrhovni sud odbacio je Sančezov zahtev i slučaj je zatvoren, te je na taj način poništeno da je on Huliov sin.

Upoznao snajku tek nakon 12 godina

Nažalost, ovo nije jedini skandal koji je pratio Iglesijasa, a pored priča o neverstvima i navodnoj vanbračnoj deci, poznato je da pevač sa rođenim sinom godinama nije govorio.

Za razliku od Hulia, njegov sin Enrike, iako je i sam važio za podjednako velikog zavodnika, veran je već 21 godinu samo jednoj ženi - Ani Kurnjikovoj.

Njih dvoje su se upoznali 2001. godine kada ju je angažovao da bude gošća u spotu za njegovu pesmu "Escape". Ubrzo nakon toga započeli su vezu, a Hulio je devojku svog sina upoznao tek nakon 12 godina, što je Enrike priznao u jednom intervjuu, dodavši da je sa 18 otišao od kuće, te da čitavu deceniju nije komunicirao sa ocem, odnosno da ga se u jednom trenutku praktično odrekao. Ipak, danas su u normalnim odnosima, a Iglesijas stariji priznaje da jako voli svoje unuke.