Ispala mu proteza dok je pjevao, pas je našao pa uslijedila urnebesna scena: Ljudi gledaju video i plaču od smijeha

Šta se desi kada pas nađe protezu sa vještačkim zubima, pogledajte u hit videu!

Izvor: Instagram/goodindiesongs/Printscreen

Čovijek se toliko unio u svoju pjesmu dok se snimao sa gitarom, da su mu ispali vještački zubi.

I kao da ova scena nije dovoljno smiješna, ono što se desilo sljedeće natjeralo je svima suze na oči!

Pogledajte:

Njegov pas koji se dočepao proteze napravio je lom na internetu i zabavio sve.

"Mali gremlin, umireeeem!", "Nema dalje", "Mislio sam da ne može da postane smješnije nakon što mu ispadnu zubi!" "Pogledala sam ovo 10 puta, plačem, urnebesno!!"