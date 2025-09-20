Snimak psa koji se pravi nevin postao hit: Napravio totalni haos u sobi, pa razoružao vlasnika pogledom

Pas napravio haso u sobi pa razoružao vlasnika pogledom

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je za kratko vrijeme prikupio skoro 40 hiljada lajkova. U glavnoj ulozi našao se krem pas sa izrazom lica koji govori više od hiljadu riječi... i rolna toalet papira u ustima.

Soba iza njega izgleda kao da je prošao uragan, pocijepane trake papira razbacane su svuda unaokolo. A on sjedi uspravno, gleda pravo u kameru, s papirom u zubima i licem koje jasno poručuje da nije ništa kriv.

Publika na mrežama je oduševljena ovom scenom, a komentari ne prestaju da se ređaju: "Te oči", "Kako se neko može naljutiti na njega?", "Nije kriv", "Toalet papir je najbolja igračka za pse".

Psi imaju nevjerovatan način da izgledaju krivo nakon što naprave nered, čak i kada znamo da vjerovatno ni ne razimeju potpuno šta su uradili.

Sa spuštenim ušima, psećim pogledom i repom među nogama, u trenu pretvore našu frustraciju u osmijeh. Istraživanja pokazuju da je taj izraz više reakcija na naše signale nego znak stvarne krivice, ali to ga ne čini ništa manje neodoljivim. Bilo da je u pitanju izgrižena papuča ili razbacano đubre, psi nas podsjećaju koliko je teško ostati ljut na njih.