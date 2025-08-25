logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pas je toliko uzbuđen zbog piletine u kesi da se trese kao traktor: Hit reakcija retrivera, ovo morate da vidite

Pas je toliko uzbuđen zbog piletine u kesi da se trese kao traktor: Hit reakcija retrivera, ovo morate da vidite

Autor Jelena Sitarica
0

Rijetko ko bi ostao imun na miris sočne piletine, a Bejli nije izuzetak!

Pas je toliko uzbuđen zbog piletine u kesi da se trese kao traktor Izvor: pritnscreen/instagram/pubity

Jedan pas postao je zvijezda interneta nakon što je vlasnik snimio njegovu reakciju na piletinu. Svjestan šta je u kesi, retriver nije mogao da obuzda uzbuđenje, zbog čega se tresao kao da mu je neko pustio struju kroz rep. 

"Moj pas Bejli je previše uzbuđen kada joj dam da nosi piletinu nazad kući", napisao je vlasnik. 

Pogledajte video:

Naravno, komentari nisu izostali:

"Isto se osjećam kad se vraćam kući kolima sa hranom", "Treskavac", "Bejli zvuči kao traktor", "Otvaraj vrata tom dobrom psu odmah", "Preslatka je", pisali su ljudi.

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju?

Tagovi

pas ljubimac Piletina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ