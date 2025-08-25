Pas je toliko uzbuđen zbog piletine u kesi da se trese kao traktor: Hit reakcija retrivera, ovo morate da vidite

Rijetko ko bi ostao imun na miris sočne piletine, a Bejli nije izuzetak!

Izvor: pritnscreen/instagram/pubity

Jedan pas postao je zvijezda interneta nakon što je vlasnik snimio njegovu reakciju na piletinu. Svjestan šta je u kesi, retriver nije mogao da obuzda uzbuđenje, zbog čega se tresao kao da mu je neko pustio struju kroz rep.

"Moj pas Bejli je previše uzbuđen kada joj dam da nosi piletinu nazad kući", napisao je vlasnik.

Pogledajte video:

Naravno, komentari nisu izostali:

"Isto se osjećam kad se vraćam kući kolima sa hranom", "Treskavac", "Bejli zvuči kao traktor", "Otvaraj vrata tom dobrom psu odmah", "Preslatka je", pisali su ljudi.

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju?