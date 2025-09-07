Prvo nestala struja, a onda se pojavio plamen: Zapalio se dio bine na nastupu Sanje Vučić, reagovali vatrogasci

Sanja Vučić pjevala je sinoć u Pančevu kada se desio strašan incident.

Izvor: Kurir screenshot/Instagram/sanjalilwolf

Pjevačica Sanja Vučić nastupala je sinoć u Pančevu, kada je nestala struja na bini. Nekadašnja Uraganka i predstavnica Srbije na Pjesmi Evrovizije je rešila da nastavi nastup i bez struje, što je publika dočekala aplauzom.

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmijehom zabavljala, ali tada je krenuo požar koji se brzo širio.

Problem je nastao u reflektoru koji se zapalio i počeo da gori, grupa ljudi je panično krenula da gasi vatru, a odmah su došli vatrogasci koji su spriječili tragediju i samim tim pjevačicin život, kao i živote svih okupljenih ljudi.