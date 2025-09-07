logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo nestala struja, a onda se pojavio plamen: Zapalio se dio bine na nastupu Sanje Vučić, reagovali vatrogasci

Prvo nestala struja, a onda se pojavio plamen: Zapalio se dio bine na nastupu Sanje Vučić, reagovali vatrogasci

Autor Dragana Tomašević
0

Sanja Vučić pjevala je sinoć u Pančevu kada se desio strašan incident.

Zapalio se dio bine na nastupu Sanje Vučić, reagovali vatrogasci Izvor: Kurir screenshot/Instagram/sanjalilwolf

Pjevačica Sanja Vučić nastupala je sinoć u Pančevu, kada je nestala struja na bini. Nekadašnja Uraganka i predstavnica Srbije na Pjesmi Evrovizije je rešila da nastavi nastup i bez struje, što je publika dočekala aplauzom.

Publika je uzvikivala "Sanja mi te volimo" dok ih je ona sa osmijehom zabavljala, ali tada je krenuo požar koji se brzo širio.

Problem je nastao u reflektoru koji se zapalio i počeo da gori, grupa ljudi je panično krenula da gasi vatru, a odmah su došli vatrogasci koji su spriječili tragediju i samim tim pjevačicin život, kao i živote svih okupljenih ljudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sanja Vučić koncert incident vatra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ