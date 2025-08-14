Sanja Vučić se potukla u klubu sa djevojkom: Otkrila detalje incidenta, svom silinom je udarila u nos i oborila

Pjevačica se osvrnula na nemili događaj koji se odigrao kada je bila u noćnom provodu, otkrivši šta je dovelo do sukoba

Pjevačica Sanja Vučić poznata je po britkom jeziku i kao neko ko žestoko brani svoje granice, naročito ako je neko ugrožava. U isti mah, zaštitnički je nastrojena i prema onima koji su u njenom društvu, te nema problem da uđe i u konflikt kako bi branila svoje ljude.

Koliko je spremna da ode daleko svjedoči i to što se svojevremeno zbog koleginice Ksenije Knežević potukla u izlasku.

"Jednom sam se potukla zbog Ksenije. Bile smo na nastupu kod Mimi Mercedez, đuskale smo i zezale se, kad je jedna djevojka počela da gura Kseniju i udara je po glavi. Nisam mogla da izdržim, udarila sam je direktno u nos. Pala je na zemlju, a kad je ustala već je bila modra", ispričala je svojevremeno Sanja bez zadrške za Scandal.

Inače, u prošlosti se često polemisalo o odnosima unutar grupe "Hurricane". Nije tajna da nije sve bilo "med i mleko" iako su uživale veliku popularnost, a Sanja je otkrila i oko čega su se najčešće sukobljavale:

"Sa Ivanom smo se svađali zbog kašnjenja. Na primer, pozove nas menadžer i kaže da odmah moramo da krenemo. Ksenija i ja izletimo iz stana i odmah uđemo u kombi i čekamo nju da se spremi. To su bile situacije kada smo se najviše svađale", rekla je Sanja.

Nakon raspada grupe, sve tri članice pokrenule su samostalnu karijeru, ali je upravo Vučićeva ostvarila najveći uspjeh.

