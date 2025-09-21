Udarali je stolicama i nabijali flašicu u vrat: Danas zarađuje bijesne pare na nastupima, a preživjela pakao

Zorana Mićanović o vršnjačkom nasilju koje je godinama trpjela

Zorana Mićanović potresla je javnost kada je ispričala svoju emotivnu priču iz detinjstva i otkrila do sada nepoznate detalje iz privatnog života.

Pjevačica je otkrila da ju je majka napustila sa samo pet godina, a da je očuh želeo da se smjesti u hraniteljsku porodicu jer nikada nije prihvatao.

Vršnjačko nasilje

Zorana je otkrila da je godinama trpjela vršnjačko nasilje u školi.

"Bila sam dijete sa sela, nisam imala stvari koje su druga djeca imala. Nisam bila prihvaćena ni zbog pjevanja i zbog žanra muzike. Pričali su da ću biti pjevaljka, kafanska pjevačica, da od mene ništa neće biti. Promijenila sam 4-5 škola, trpjela sam i fizičko i psihičko vršnjačko nasilje", otkrila je Zorana u emisiji "Pretres".

"Udarali su me stolicom, navijali flašu u vrat"

"Udarali su me, gurali, udarali su me stolicom, nabijali flašicu u vrat. Svašta se dešavalo. Nisu reagovali tada, ni direktori, ni psiholozi... Bar je tako u mom slučaju bilo. Danas te ljude srećem, te koji su me maltretirali. Ne kažem im ništa. Oni sami priđu, traže oproštaj, ali sad je kasno. Uvjek sam bila na strani djece koja nemaju, sve sam dijelila čak i kada ja nemam. I zbog toga sam ispaštala. Ne mogu da shvatim da roditelji ne poznaju svoju djecu..." govorila je Zorana.

Ona je danas jedna od traženijih pjevačica na slavljima i digađajima, a priča se da je postala i "kraljica bakšiša".

