logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Era Ojdanić postao Barbika: Na mrežama pomama za lutkom folkera, ljudi poručuju ne pitaju za cenu

Era Ojdanić postao Barbika: Na mrežama pomama za lutkom folkera, ljudi poručuju ne pitaju za cenu

Autor Marina Cvetković
0

Baš kada ste mislili da ste videli sve, pojavi lutka sa likom Ere Ojdanića.

Era Ojdanić postao Barbika: Na mrežama pomama za lutkom folkera, ljudi poručuju ne pitaju za cenu Izvor: RTS printscreen

Poznati folker Era Ojdanić, pored uspešne muzičke karijere i mnogobrojnih hitova, uspešan je i kao ugostitelj. Na listu svojih "dostignuća" sada može upisati i to da je po njegovom liku nastala lutka.

Fotografija Ere kao Kena, zabavila je sve na mreži X, mada neki su u šali komentarisali i da je Barbi zbog duge kose koju je nekada nosio.

Pogledajte i sami:

Iako nismo sigurni da li je u pitanju AI animacija ili lutka zaista postoji, tek, mnogi su bili zainteresovani da je poruče.

"Želim ovo!" "Prave žene žele ovo, Eros. Poručiću i tebi čim mi pošalju link", "Da ti poručim?" usledili su komentari, dok su neki pisali: "Ovo tera ružne snove", "Ken kupio fen".

Bilo kako bilo svi su se zabavili, a evo kako je Era izgledao 90-ih:

Evo kako Era danas izgleda:

Možda će vas zanimati

Tagovi

era ojdanić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ