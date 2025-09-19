Era Ojdanić postao Barbika: Na mrežama pomama za lutkom folkera, ljudi poručuju ne pitaju za cenu

Baš kada ste mislili da ste videli sve, pojavi lutka sa likom Ere Ojdanića.

Izvor: RTS printscreen

Poznati folker Era Ojdanić, pored uspešne muzičke karijere i mnogobrojnih hitova, uspešan je i kao ugostitelj. Na listu svojih "dostignuća" sada može upisati i to da je po njegovom liku nastala lutka.

Fotografija Ere kao Kena, zabavila je sve na mreži X, mada neki su u šali komentarisali i da je Barbi zbog duge kose koju je nekada nosio.

Pogledajte i sami:

Iako nismo sigurni da li je u pitanju AI animacija ili lutka zaista postoji, tek, mnogi su bili zainteresovani da je poruče.

"Želim ovo!" "Prave žene žele ovo, Eros. Poručiću i tebi čim mi pošalju link", "Da ti poručim?" usledili su komentari, dok su neki pisali: "Ovo tera ružne snove", "Ken kupio fen".

Bilo kako bilo svi su se zabavili, a evo kako je Era izgledao 90-ih:

Evo kako Era danas izgleda: