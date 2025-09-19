Era Ojdanić postao Barbika: Na mrežama pomama za lutkom folkera, ljudi poručuju ne pitaju za cenu

Baš kada ste mislili da ste videli sve, pojavi lutka sa likom Ere Ojdanića.
Poznati folker Era Ojdanić, pored uspešne muzičke karijere i mnogobrojnih hitova, uspešan je i kao ugostitelj. Na listu svojih "dostignuća" sada može upisati i to da je po njegovom liku nastala lutka.
Fotografija Ere kao Kena, zabavila je sve na mreži X, mada neki su u šali komentarisali i da je Barbi zbog duge kose koju je nekada nosio.
Pogledajte i sami:
ovo je kenpic.twitter.com/PKwi6ZSMqX— sternocleidomastoideus (@cex16wolf)September 18, 2025
Iako nismo sigurni da li je u pitanju AI animacija ili lutka zaista postoji, tek, mnogi su bili zainteresovani da je poruče.
"Želim ovo!" "Prave žene žele ovo, Eros. Poručiću i tebi čim mi pošalju link", "Da ti poručim?" usledili su komentari, dok su neki pisali: "Ovo tera ružne snove", "Ken kupio fen".
Bilo kako bilo svi su se zabavili, a evo kako je Era izgledao 90-ih:
Evo kako Era danas izgleda:
