"Djevojčica s druge strane ulice danas živi u Beogradu": Muzičar posle 30 godina otkrio tajnu pjesme Zabranjenog pušenja

Zabranjeno Pušenje će u okviru projekta “Neuštekani” održati koncert 31. oktobra u MTS Dvorani, a frontmen Sejo Sekson otkriva kako je nastala jedna od najpopularnijih pjesama ovog benda

Nema osobe koja nije čula pesmu "Djevojčice kojim miriše koža" i pjevala i zviždala na taktove pjesme Zabranjenog pušenja, a sada je frontmen benda Sejo Sekson, otkrio i kome je posvećna.

"Koševo tog vrema bilo je teško predgrađe. S jedne strane ulice 'stanuju djevojčice kojima miriše koža', s druge je selo. S jedne strane stanovi sa slikama na zidu, bibliotekama, tu žive inženjeri, profesori, vozi se pežo 404, a cure izgledaju kao male Parižanke. S druge strane kuće koje su postojale još 1945. Tu su ljudi koji imaju krave, ovce, koze, voćnjake, nose jaja na pijacu. I nešto kuća koje su izgradili radnici, ono što se zvalo divlja gradnja. I oni su bukvalno jedni drugima gledali u prozor. To je jedino bilo moguće u u socijalizmu", rekao je Sejo, opisujući sarajevsko naselje Koševo s početka osamdestih godina prošlog vijeka, u knjizi “Pamtim to kao da je bilo danas”, koju je napisao zajedno sa novinarom Borom Kontićem.

"Mi smo s ove strane ulice i vidimo kako se ljudi gledaju. I vidimo frustraciju jer su to ljubavi i emocije koje nikada neće biti realizovane. Cure iz jednog miljea ne idu sa frajerima iz onog drugog. I obrnuto. Kao kaste u Indiji. Ali, sve ostalo je miks, i to dobar miks. Nama je to dalo puno inspiracije", objašnjava Sejo, I dodaje da je pjesma o “Djevojčicama” priča je o jednom njegovom drugu, s kojim se često vraćao kući.

"On mi priča kako je zaljubljen u curu s druge strane ulice. A ja znam njene frajere koji se mijenjanju kroz godine. Ovaj zaljubljeni je sjajan tip, duša od čovjeka, volio bi je više od svih, ali znam da nema šanse i da joj uopšte nije u vidokrugu jer je onaj s druge strane ulice. On je danas još uvijek u naselju, a izabranica je završila negdje u Beogradu", priča Sejo i dodaje kako je za tu pjesmu napisao gotovo sve, sem uvoda.

"Ona divna uvodna melodija, ta-ra ri-ra ta-ra, onaj veseli poziv na igru, e to je smislio Drale Janković. Drale je umro prije nekoliko godina i uz tu temu je ispraćen na onaj svijet. Bio je najbolji čovjek kog sam ikad upoznao, muzički vrlo nadaren. Naš Brajan Ino. S njim sam napisao najviše pjesama, za njega sam se tukao češće nego za sopstvenog brata".

Zabranjeno pušenje izvešće “Djevojčice kojima miriše koža”, kao i brojne druge pjesme iz njihove četiri decenije duge karijere, na unplugged koncertu pod nazivom “Neuštekani”, 31. oktobra.

