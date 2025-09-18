logo
Goca Tržan dala otkaz na televiziji: 5 godina vodila emisiju, otkriven i razlog odlaska

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Goca Tržan dala otkaz na K1

Pjevačica Goca Tržan dala otkaz na K1 Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Pjevačica Goca Tržan dala je otkaz na televiziji K1 na kojoj je radila pet godina, prenose domaći mediji.

Razlog za napuštanje ove kuće je transfer na drugu televiiziju, na kojoj će raditi novi projekat, a pjevačica se nije oglašavala ovim povodom.

Goca Tržan je saradnju sa Željkom i Jovanom Joksimović počela pre više od 5 godina, kada je postala lice njihove nove televizije.

Godinama je radila na K1, a njeni formati su često izazivali veliku pažnju, zbog priča, ali i emocija koje su njeni gosti ispoljavali u emisijama.

(Telegraf, MONDO)

