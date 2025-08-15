logo
Goci Tržan zabranjeno da objavi dva albuma, spominje se bivši: "Istina je, nismo znali šta potpisujemo"

Autor Đorđe Milošević
0

Goca se oglasila i otkrila kako se tada poslovalo i dogovaralo kada su albumi bili u pitanju.

Goci Tržan zabranjeno da objavi dva albuma Izvor: Youtube / Goca Tržan

Pjevačica Goca Tržan oglasila se nakon što su mediji prenijeli vijest da joj je bivši dečko navodno zabranio da dva njena albuma postavi na striming platforme i ostvaruje zaradu od njih.

Kako se pisalo, razlog zabrane je to što su sporni albumi objavljeni i finansirani od strane njegove produkcijske kuće, a sada je Goca otkrila pravu istinu.

"Istina je da su oni objavili dva albuma, ali ja nikada nisam ni namjeravala da ih bilo gdje objavljujem jer nemam prava na to", započela je Goca, pa dodala:

"Vidite, to je bilo takvo vrijeme da mi nismo znali šta potpisujemo ni kakva prava imamo. Kada objaviš album, on je bio vlasništvo te produkcijske kuće, samim tim samo oni imaju prava da ga objavljuju na platformama. Kakav bivši dečko, kakve gluposti", zaključila je pjevačica za Blic.

