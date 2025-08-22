logo
Goca Tržan živi u luksuznoj kući u Rakovici: Pogledajte dom sa prelepim dvorištem u kojem uživa sa porodicom

Autor Ana Živančević
Ona redovno objavljuje fotografije na Instagramu gde se vide detalji njenog doma.

Goca Tržan živi u luksuznoj kući u Rakovici: Pogledajte dom sa prelepim dvorištem u kojem uživa sa p Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Nakon što je godinama živela na Mirijevu, Goca Tržan je 2020. godine zajedno sa porodicom započela novo poglavlje u prostranoj kući u Rakovici, koju su pretvorili u svoj miran i topao dom.

Pogledajte fotografije doma Goce Tržan:

Ova dvospratna kuća krije mnogo zanimljivih detalja – u suterenu je uređen savremeni muzički studio, mesto gde Goca i njen suprug Raša provode vreme stvarajući pesme. Dnevni boravak odiše porodičnom atmosferom, opremljen velikom garniturom i bogatom bibliotekom, dok je kuhinja Gocin omiljeni deo doma – prostrana i funkcionalna, pruža joj sve što joj je potrebno za svakodnevne obroke i kulinarske eksperimente.

Posebnu čar daje i dvorište iza kuće, pažljivo uređeno i zaštićeno od pogleda sa ulice. Upravo taj kutak, pun zelenila i mira, Goca i Raša neguju sa puno pažnje i ljubavi.

Nije odrasla u luksuzu

Goca nije krila da je odrasla u skromnim uslovima, ali sigurna je da su ljubav i nežnost koje je ponela iz roditeljskog doma nešto najvrednije čime može da se pohvali.

"Moji roditelji su stvarali zajedno, rasli su zajedno, nisu imali ništa. Živeli su u jednoj sobici kod tetka Ljube. Onda je moj tata dobio stan od vojske, od 42 kvadrata, na osmom spratu bez terase. Zvali smo ga golubarnik. U tom stanu sam sa svojom porodicom živela do 18. godine", ispričala je svojevremeno ona.

