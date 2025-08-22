Goca Tržan živi u luksuznoj kući u Rakovici: Pogledajte dom sa prelepim dvorištem u kojem uživa sa porodicom

Ona redovno objavljuje fotografije na Instagramu gde se vide detalji njenog doma.

Nakon što je godinama živela na Mirijevu, Goca Tržan je 2020. godine zajedno sa porodicom započela novo poglavlje u prostranoj kući u Rakovici, koju su pretvorili u svoj miran i topao dom.

Pogledajte fotografije doma Goce Tržan:

Ova dvospratna kuća krije mnogo zanimljivih detalja – u suterenu je uređen savremeni muzički studio, mesto gde Goca i njen suprug Raša provode vreme stvarajući pesme. Dnevni boravak odiše porodičnom atmosferom, opremljen velikom garniturom i bogatom bibliotekom, dok je kuhinja Gocin omiljeni deo doma – prostrana i funkcionalna, pruža joj sve što joj je potrebno za svakodnevne obroke i kulinarske eksperimente.

Posebnu čar daje i dvorište iza kuće, pažljivo uređeno i zaštićeno od pogleda sa ulice. Upravo taj kutak, pun zelenila i mira, Goca i Raša neguju sa puno pažnje i ljubavi.

Nije odrasla u luksuzu

Goca nije krila da je odrasla u skromnim uslovima, ali sigurna je da su ljubav i nežnost koje je ponela iz roditeljskog doma nešto najvrednije čime može da se pohvali.

"Moji roditelji su stvarali zajedno, rasli su zajedno, nisu imali ništa. Živeli su u jednoj sobici kod tetka Ljube. Onda je moj tata dobio stan od vojske, od 42 kvadrata, na osmom spratu bez terase. Zvali smo ga golubarnik. U tom stanu sam sa svojom porodicom živela do 18. godine", ispričala je svojevremeno ona.