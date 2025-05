"Rekla sam Raši gdje da me zapali i prospe": Goca Tržan već izabrala mjesto za vječni počinak, ne želi sahranu

Pjevačica Goca Tržan rekla da je od supruga tražila da je, kada premine, kremira, a ne sahrani

Goca Tržan i Raša Novaković su 2015. godine razmijenili bračne zavjete i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi.

Budući da je od Raše starija 14 godina, Goca Tržan je suprugu već saopštila svoju poslednju želju, a ne krije i da često razmišlja o svojoj sahrani.

"Hvala Bogu on je mlađi od mene i već smo se dogovorili gdje će da me zapali i gdje će da me prospe. Važno je to da se dogovoriš sa svojim najbližima kako će to da izgleda. Nemoj da mi bacaju onu zemlju po meni, da me jedu crvi, to mi je grozno", rekla je Goca Tržan za Scandal! i priznaje da bi voljela da njen pepeo bude posut po prirodi.

"Voljela bih da me prospe negdje u nekoj prirodi da izraste nešto plemenito i dobro iz mene. Voljela bih da me pamti moje dijete i nadam se moja unučad. Jer znaš kako, ljudi žive onoliko koliko generacije iza njih pričaju o njima i koliko ih spominju. Meni je važno da one koje ja volim i kojima sam sve u životu dala i koji su mi bili najvažniji, da oni imaju šta da pričaju o meni, da se sa osmjehom sjećaju kako je bilo zabavno, koliko sam bila šiznuta, koliko sam bila intenzivna, kako sam umela i da se durim i da volim na najjače na svijetu".

