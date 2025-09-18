Majka fitnes bliznakinja ih snimala gole: Influenserke na nudističkoj plaži, ljudi u šoku šta objavljuju

Nakon objavljenog snimka, tiktokerke su se suočile sa kritikama i neprimjerenim komentarima na društvenim mrežama.

Fitnes bliznakinje, sestre Natalija i Julija Đukić ponovo su izazvale lavinu komentara na mrežama nakon što su objavile poslednji snimak koji je nastao u Crnoj Gori.

One su se pohvalile novim iskustvom - odlaskom na nudističku plažu na Adi Bojani, a sve su podelile na mrežama. Društvo im je pravila majka koja ih ih je i snimila, dok su bile gole u vodi.

" Danas smo izašle iz zone komfora i otišle po prvi put na nudističku plažu. Osjećaj je nevjerovatan" , napisale su.

Međutim, ljudima se nije dopao ovaj postupak, i premda nemaju ništa protiv nudizma, više su zamjerali objavljivanje ovakvih snimaka na mrežama i "potrebu da sve bude javno".

Mnogima je bilo neukusno i što ih je majka snimala nage.

Ovo nije prvi put da su tiktokerke glavna tema javnosti. Tako su svojevremeno šokirale sve izjavom da ne farbaju jaja na Uskrs.

"Mi od kad smo vegani, ne farbamo jaja. Tako da mi to ne podržavamo. Jer, tu iz tih jaja je moglo da se izgledne neko pile. Samim tim, nama to nije humano, a samim time, nije nam za proslavu bilo kakvu " rekla je Julija.

U prošlosti se pričalo i zbog situacije kada su usvojile psa, a potom ga dale u azil, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara, a jedna od bliznakinja je bila i na meti kritika nakon što je objavila nagu fotografiju sa dečkom, za koju su pratioci pretpostavljali da je nastala nakon odnosa.

Povodom kritika Bliznakinje se za sada nisu oglašavale, a još njihovih fotografija pogledajte u nastavku: