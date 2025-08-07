Uhapšena tiktokerka Ivona Stefanović: Napala službeno lice u alkoholisanom stanju

Ivona Stefanović, popularna Tiktokerka, uhapšena je jutros u Beogradu zbog napada na službeno lice.

Izvor: Tiktok/@ishowivona

Incident se dogodio u alkoholisanom stanju, kada je zajedno sa prijateljicom napala patrolu saobraćajne policije.

Sve se odigralo u Bulevaru Vudroa Vilsona, a situacija je eskalirala nakon što je Ivona izašla iz automobila i fizički nasrnula na policajca.

Prema izvještajima, Ivona Stefanović je zaustavljena od strane saobraćajne policije dok se kretala automobilom sa prijateljicom. Nakon što je izašla iz vozila, u alkoholisanom stanju, fizički je napala jednog od policajaca. Policija je brzo reagovala i privela je na licu mjesta.

Izvor: Tiktok/@ishowivona

Zvaničnih izjava policije o ovom incidentu još nema, ali prema nezvaničnim informacijama, Stefanovićeva je bila u vidno alkoholisanom stanju i odbila saradnju sa policijom.

(Blic, MONDO)