logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena tiktokerka Ivona Stefanović: Napala službeno lice u alkoholisanom stanju

Uhapšena tiktokerka Ivona Stefanović: Napala službeno lice u alkoholisanom stanju

Autor Dragana Tomašević
0

Ivona Stefanović, popularna Tiktokerka, uhapšena je jutros u Beogradu zbog napada na službeno lice.

Uhapšena tiktokerka Ivona Stefanović: Napala službeno lice u alkoholisanom stanju Izvor: Tiktok/@ishowivona

Incident se dogodio u alkoholisanom stanju, kada je zajedno sa prijateljicom napala patrolu saobraćajne policije.

Sve se odigralo u Bulevaru Vudroa Vilsona, a situacija je eskalirala nakon što je Ivona izašla iz automobila i fizički nasrnula na policajca.

Prema izvještajima, Ivona Stefanović je zaustavljena od strane saobraćajne policije dok se kretala automobilom sa prijateljicom. Nakon što je izašla iz vozila, u alkoholisanom stanju, fizički je napala jednog od policajaca. Policija je brzo reagovala i privela je na licu mjesta.

Izvor: Tiktok/@ishowivona

Zvaničnih izjava policije o ovom incidentu još nema, ali prema nezvaničnim informacijama, Stefanovićeva je bila u vidno alkoholisanom stanju i odbila saradnju sa policijom.

(Blic, MONDO)

Tagovi

ivona stefanović tiktokerka hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ