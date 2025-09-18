Otvorio vrata i zatekao zmiju: Pevač grupe "Kerber" hitno je pozvao pomoć, nije znao šta ga je snašlo

Čuveni roker i pevač grupe "Keber" Goran Gale Šepa u ostavi je zatekao zmiju.

Izvor: Instagram printscreen / galekerber

Čuveni roker i pevač grupe "Keber" Goran Gale Šepa, hteo je da otvori ostavu, međutim u jednom momentu ugledao je zmiju. On je pozvao ekipu Zoo planet iz Niša koja je uspešno sprovela akciju.

Na snimku koji je objavljen na njihovoj zvaničnoj stranici na Instagramu, oni su uhvatili zmiju i pustili je u prirodu gde pripada.

Promenio imidž

Pevač grupe "Keber" Gale, ispričao je jednom prilikom kako je reagovala njegova supruga nakon što je posle dužeg vremena rešio da skrati kosu.

"Ja bez dugačke kose ne mogu ništa u životu da radim. Jednom sam doduše doneo odluku da se ošišam i žena je htela da padne u nesvest kada me je ugledala na vratima. Sa majčine linije svi su tršavi i sa jakim kosama. Mislim da nešto ima u njoj."

"Ako mi Bog daje tu kosu i nečim me obeleži, ja to ne smem da skrnavim. To prihvatam kao neki znak. Jednom, tokom bombardovanja, sam se ošišao i nisam bio ni G od Gorana", rekao je Goran jednom za Blic, pa je dodao:

"Tada sam bio jako nervozan zbog ratova koje nikako nisam mogao da prihvatim i dugačka kosa mi je u jednom trenutka zasmetala. Samo sam se tada ošišao na kratko i patio sam za njom dok nije porasla. I u vojsci sam skroz bio ošišan, ali to mi tada nije smetalo. Posle mog svojevoljnog šišanja na kratko, odlučio sam da to više nikada neću činiti."

