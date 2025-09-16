Lepa Lukić za noć uzela 14 miliona dinara: Važila za stah i trepet, ljudi ostali u nevjerici zbog cifre

Pjevačica Lepa Lukić za jedno veče je zaradila 130.000 eura.

Lepa Lukić, osim što važi za kraljicu narodne muzike, godinama je gajila veliku strast prema igrama na sreću, u kojima se svojevremeno odlično snalazila. Iako je to već odavno poznato javnosti, pjevačica rijetko govori o toj temi, jer je ne voli previše da komentariše.

"Lepa Lukić bila je čest gost u jednom kosovskom restoranu. Jedno veče dobila je čak više od četvrt miliona njemačkih maraka. Bila je jako srećne ruke, pa je bila strah i trepet za tadašnje kockarske krugove. Ova priča se na Kosovu prepričava na svim slavama i okupljanjima kada je njeno ime spomene", rekao je izvor.

Inače pomenuta cifra koju je pjevačica navodno osvojila danas iznosi čak oko 130.000 eura iliti 14 miliona i 970 hiljada u dinarskoj protiv vrijednosti.

Lepa o kockanju

Podsjetimo, Lepa Lukić priznala je da joj je kocka jedini porok.

"Ne vidim zašto bi bio nečiji problem što ja trošim svoj novac? Pa ja sam ga zaradila, moje je i kako ću da ga potrošim. Ne vidim problem u tome. Ja u penziji imam dosta slobodnog vremena, ali sam uprkos svemu žena koja se dosta kreće i volim da idem gdje god mogu i kad mogu", ispričala je Lepa.

"Kad odem da se kockam to je obično potrošena neka mala količina novca. Nema tu rasipanja. Niti pijem, niti pušim, to je kod mene baš striktno. Nikad niste mogli da me vidite u kafani kako se opijam. To je misaona imenica."

