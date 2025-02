Ljubavnica Miroslava Ilića nije bila samo s njim: Stravične optužbe bivšeg Lepe Lukić, nije bila samo s njim?

Vlada Perović tvrdi da je Mirjana bila zaljubljena u druge pevače.

Vladimir Perović, nekadašnji suprug Lepe Lukić i menadžer mnogih poznatih pevača, izneo je niz intrigantnih tvrdnji u vezi sa dugogodišnjim sudskim sporom između Miroslava Ilića i Mirjane Antonović.

Perović tvrdi da dobro poznaje okolnosti romanse između poznatog pevača i Antonovićeve, koja već godinama pokušava da dokaže da je Miroslav otac njenog sina Devina. Međutim, on dovodi u pitanje očinstvo, ističući da je Mirjana u tom periodu navodno bila u bliskim odnosima i sa drugim poznatim muškarcima.

"Mira jeste moja prijateljica, ali moram da je iskritikujem. To je žena koja je obožavala pevače, koji su tada bili velike zvezde. Prvo je imala aferu sa Kićom Slabincem, a i mene je ugostila u svom apartmanu u jednom hotelu, gde smo pili šampanjac. Njen sin Devin uopšte ne liči na Miroslava. Znajući da je ona njega volela, a sa drugima se provodila, tu može svašta da bude. Znam da Ilić sa njom nikad nije imao ljubavnu vezu, već običan flert. Što se deteta tiče, normalno je da želi da sazna ko ga je napravio", kaže Perović.

"Ona je bila patološki zaljubljena u njega"

"Ona je bila patološki zaljubljena u njega. U to vreme sam držao klub u koji je ona dolazila čak i kada on nije bio tu. Jurila je za njim i na turneji po Australiji. I mene je bez reči ostavila i otišla za njim. Nakon toliko godina nema pravo da mu narušava život, porodicu i brak. To što sada radi je na neki način krivično delo i njen greh. Miroslav je bežao od nje s toga nije ni imao razlog da slavi kad je ona ostala trudna. On ima pravo što ne želi da radi DNK analizu", smatra on.

Mirjana Antonović: "Vladimir je đubre"

Mirjana Antonović je jednom prilikom prokomentarisala navode Vladimira Perovića.

"Vladimir Perović je jedno đubre. Ja sam dolazila u njegov klub zajedno sa Miroslavom. U ovoj priči nisam bitna ja, nego dete. Hajde sad da svi lepo odemo na poligrafsko ispitivanje, ja sam spremna, i da vidimo ko govori istinu, a ko laže."

(Blic.rs/ Mondo)