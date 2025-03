Lepa Lukić (85) pružila novu šansu ljubavi nakon 50 godina: Doživjela prevaru koju je jedva oprostila

Pjevačica Lepa Lukić je u emisiji govorila o partneru koji ju je prevario sa drugom ženom.

Lepa Lukić nedavno je obnovila vezu sa svojim bivšim partnerom nakon 50 godina, a sada je progovorila o njihovom odnosu i dotakla se intime.

"Mnogo sam emotivna. Kada me neko povrijedi, pogleda poprijeko ili kaže nešto što nije istina, ja sam u stanju da plačem sat vremena da se ne zaustavim. Ne znam odakle mi suze. Neko ne može da pusti suzu, meni metneš lavor, ja bih mogla da plačem", objašnjava Lepa.

"Godine nisu važne da se čovek zaljubi"

Za razliku od mnogih, koji kažu da je zaljubljenost za mlade, Lukićeva ima drugačije mišljenje.

"Godine nisu važne da se čovek zaljubi. Mogu da imam sto godina, emocija u duši radi. Nije sve u krevetu. Ljubav je najjača kao što pjeva Zorica Brunclik 'Sve je ljubav'", tvrdi pjevačica koja je govorila i o jednoj svojoj ljubavi:

"Izašla sam da se vidim. Nije leđima zatvorio moja vrata. Bio je gospodin, i dan danas je gospodin", rekla je Lepa.

Krije njegov identitet

"On je tu, vratio se u Srbiju, 2008. godine je izgubio suprugu i on se tek prije godinu dana javio. Možemo da se gledamo, družimo i podsjećamo, da popijemo čaj. Mislim, lijepo je da sa nekim porazgovaraš preko telefona. Šta možete da očekujete od nas u tim godinama. Niko se nikad nije pohvalio da si mu najveća ljubav, ja kad sam imala 26 on 30, on mi je rekao da me nije zaboravio", otkriva Lepa.

Na pitanje da li joj je on priznao to da mu je nekada padala na um kaže:

"Dvoumio se kaže da li da mi se javi ili ne, bojao se šta ću da kažem, ali eto skupio je snage pa mi se javio, nije leđima zatvorio vrata", priznala je folk legenda, te za Prvu otkrila da li je doživjela prevaru u mladosti:

"Desilo se to, a ja sam u istom danu raščistila. Veza je bila i oplakala sam tu ljubav, voljela sam tog čovjeka", priznala je pjevačica i dodala da je sa tim čovjekom, iako ju je povrijedio, i dan-danas u prijateljskim odnosima.

