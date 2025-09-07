Lepa Lukić ima dečka: Razdvojili se zbog karijere i njegovog braka, a evo šta sad kaže o nastavku romanse

Lepa Lukić nedavno se pohvalila da ima dečka i da ljubav traje već godinu dana.

Izvor: TV Pink

Njihova ljubavna priča počela je još prije više od pola vijeka, a pjevačica je u emisiji Magazin in otkrila sve detalje ponovnog susreta, ali se prisjetila i onih davnih dana kad je sve počelo.

"Ako sam zaljubljena bila ili imala neku emociju prema toj osobi, za to kratko vrijeme može da se vrati, jer ja možda tugujem što nismo zajedno, pa se ta emocija vraća. Ako prođe godinu dana ili dvije, to se ne vraća. Pa nemoj da se foliramo sada", rekla je Lepa Lukić.

Pjevačica je na pitanje o samopouzdanju otkrila da je ona svog sadašnjeg dečka upoznala kad je bila mlada, a i da danas on ima najlepše mišljenje o njoj.

"Najvažnije je da si lijepa sebi, šta me briga za komšiju?! Sve to ide s godinama, ali su pundravci radili malo više. Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Njemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26", otkrila je Lepa i dodala:

"U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gde sam ja više, to je bilo na daljinu. Prošlo punih 50 godina, taj čovjek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podsjeća me da smo se nekada zabavljali. Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si željela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo", želio je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovjek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije. Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lijepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi", rekla je Lepa Lukić.

Obasipa je komplimentima

"Tačno godinu dana...Čak je doživio saobraćajnu nezgodu, kola su ga udarila. Meni to ne smeta, toliko je on divan, pažljiv, toliko nešto izvire iz njegovih očiju, nema bora. Sličan je meni, a stalno mi viče: "Ti si meni najljepša" - ispričala je pjevačica.