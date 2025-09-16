"Kakva prostačina": Snežana Đurišić prije ginekologa voljela muzičara, otkrila kako su se upoznali

Pjevačica Snežana Đurišić bila je u braku 36 godina sa Slobodanom Gvozdenovićem.

Izvor: TV Pink / screenshot

Snežana Đurišić prije nekoliko godina započela je romansu sa ginekologom Vanjom Miloševićem. Ona je jednom prilikom istakla koliko je Vanja dobar čovjek, te je otkrila kako su naišli na jednu saobraćajnu nesreću dok su išli na snimanje jedne emisije.

"Ispred nas je bio sudar. Vanja je odmah zaustavio automobil, istrčao i pritrčao povrijeđenima da pomogne. Učinio je sve da budu što prije prebačeni u Urgentni centar", ispričala je tada Snežana za medije.

Iako s ponosom govori o njegovom potezu, poznata pjevačica vjeruje da bi svako, ko ima ljudskosti i saosjećanja, postupio isto u takvoj situaciji.

"Odvezao me je na snimanje, a potom se odmah vratio do klinike da se uvjeri da su svi dobro i da pomogne koliko može. Zaista sam ponosna na njega, na njegovu profesionalnost i ljudskost", dodala je Snežana.

Dugo patila za pokojnim mužem

Snežana je dugo patila za pokojnim suprugom, Slobodanom Gvozdenovićem, a svojevremeno je pričala kako je počela njihova ljubavna priča.

"Vidjela sam ga na ulici u Zemunu, ispred zgrade menadžera Ace Meksikanca, kod kog sam pošla da ugovorimo neki nastup. Bio je naslonjen na svoj plavi citroen i zviždao mi. Pomislila sam 'kakva prostačina', a kad je opet zviznuo, okrenula sam se i grubo ga pitala šta hoće. Nikada nisam bila nadmena, ali bezobrazna jesam. Ispričala sam Aci šta se desilo, a on mi je objasnio da je to njihov harmonikaš Sloba. Ispostavilo se da je upravo s njim i njegovim orkestrom trebalo da nastupam u jednoj kafani između Šapca i Loznice", rekla je Snežana tada.

"Prije bih digla ruku na sebe nego se udala za njega"

"Udvarao mi se, a ja sam mislila da bih digla ruku na sebe kada bi me neko natjerao da se udam za njega. Nije mi bio ni lijep ni interesantan. Ali, te večeri, kada je vidio da sam nezaintresovana, krenuo je da pokazuje svoje kvalitete, a bio je vrlo šarmantan čovjek iz kojeg je sijalo nešto što se ne vidi na golo oko. Rekla sam mu da ćemo vidjeti za susret kad dođemo u Beograd, a potom kasnije zakazala da me čeka kod bioskopa Odeon jedne večeri u pola sedam, poslije časova koje sam imala u Matematičkoj gimnaziji. Međutim, došla sam do ćoška, vidjela ga da čeka, okrenula se i otišla kući", prisjetila se pjevačica.

Izvor: Blic/MONDO