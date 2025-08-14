Snežana Đurišić prvi put podijelila sliku sa drugom unukom: Ljudi ne skidaju pogled s lkepotice

Pjevačica rijetko kada dijeli privatne fotografije, ali ovog puta je načinila izuzetak

Izvor: Youtube / RTS

Snežana Đurišić oduvjek je bila neko ko je skandale izbjegavao u širokom luku, a naročito se trudila da svoje najmilije drži daleko od svjetla reflektora, te smo najbliže članove porodice mogli da vidimo u javnosti u rijetkim prilikama.

Zato je sve iznenadilo kada je podijelila fotografiju na kojoj su njena majka Dara, ćerka Maja i unuka Lana.

Mnogima je odmah upalo u oči koliko ćerka pjevačice liči na nju, a pozitivne reakcije nisu zaobišle ni Lanu koja je mnoge oduševila prirodnom ljepotom.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Inače, Snežana je jednom prilikom otkrila da je ćerka naslijedila talenat za muziku.

"Pretalentovana je, lijepa, pametna i obrazovana ali ona više voli da bude sa porodicom. Zna da ovaj posao traži puno odricanja jer je i sama odrasla u porodici gdje su roditelji muzičari, tako da vjerujem da je to razlog što se nije dala u ove vode " ispričala je jednom prilikom za domaće medije.

Pogledajte još fotografija Snežanine ćerke Maje:

I druga unuka ljepotica

Šira javnost je prošle godine mogla da vidi i Snežaninu drugu unuku Teodoru koja je samo zbog bakinog koncerta doputovala iz Amerike.

Izvor: Kurir

U zanosnu mladu djevojku nema ko nije gledao, a na njenu prirodnu ljepotu malo ko je ostao ravnodušan.