Snežani Đurišić slabo ide gramatika, napravila neviđeni lapsus: Pjevačici poručili da obriše komentar

Dok je Snežana pisala komentar na profilu Viki Miljković, napravila je lap gramatičkih grešaka koje nisu nikome promakle.

Izvor: TV Pink / screenshot

Novi skandali tresu muzičko takmičenje "Zvezde Granda". Nekadašnji učesnik pomenutog šou programa, Aleksandar Temelkov, optužio je Viki Miljković da mu je navodno tražila 20.000 eura kako bi prošao u sljedeći krug.

Njegovo oglašavanje otvorilo je Pandorinu kutiju i sve podsjetilo na haos Snežane Đurišić sa, takođe bivšim kandidatom u Zvezdama Granda, Dušanom Vukadinovićem, kog je na kraju i tužila jer je iznio brojne klevete na njen račun, a takođe se spominjao i mito.

Mnogi su mislili da je slučaj završen i da je pravda zadovoljena, sve dok se Snežana nije oglasila, i to u komentarima ispod objave Viki Miljković, te otkrila da na pomenutom slučaju nema pomaka već pune dvije godine.

"Vidite u kakvom smo vremenu, još uvijek čekamo sudski poziv. Nisam nikada razmišljala da odustanem od toga, pošto niko neće, moram sama da čuvam svoj obraz i svoje dostojanstvo i da sama sebe zaštitim. Mora jednostavno da se zna da ne može ko kako hoće da kaže bilo šta i da to tako prolazi, a to nije na mjestu. Kada sam ja u pitanju to neću dozvoliti. Što je istina, istina je, što nije, nije", izjavila je pjevačica i dodala:

"Ja za istu stvar čekam 2 godine poziv od suda. Ne znam šta bih rekla osim da svako ko misli da ćemo dozvoliti sebi tako nesto, ima problem. Podrška Viki."

Izvor: Instagram

Ipak, dok je Snežana pisala komentar, napravila je lap gramatičkih grešaka koje nisu nikome promakle.

Snežana je umjesto bih napisala bi, ne znam je napisala spojeno, a vrhunac je riječ ćemo, koju je takođe razdvojila.

Izvor: Instagram

Komentari ispod Snežaninog samo su se nizali, a mnogi su je napali zbog pravopisa.

"Snežani slabo ide gramatika srpskog jezika", "Možda je žurila", "Oprostićemo joj, svakako je zvezdetina", "Snežno, bolje obriši komentar", bili su samo neki od komentara.

Viki zaprijetila tužbom

Nakon što je Viki Miljković, uz podršku svog pravnog tima, uputila opomenu pred tužbu Aleksandru Temelkovu zbog, kako navodi, lažnih i neosnovanih optužbi, situacija je dobila neočekivan obrt.

Temelkov, bivši takmičar koji je ranije tvrdio da je Viki navodno tražila mito od 20.000 eura, oglasio se za "Grand" i negirao da je to izjavio u tom kontekstu, tvrdeći da su njegove riječi pogrešno protumačene.