Džejla Ramović žrtva prevare: Reagovala i policija, pjevačica se odmah oglasila

Džejla Ramović žrtva prevare: Reagovala i policija, pjevačica se odmah oglasila

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Džejla Ramović žrtva je velike prevare, a tim povodom se na mrežama hitno oglasila.

Džejla Ramović žrtva prevare: Reagovala i policija, pjevačica se odmah oglasila

Mnoge javne ličnosti nađu se na meti prevara, a ovog puta veliku neprijatnost doživjela je i mlada pjevačica. Džejla je na Instagram profilu istakla da je neko iskoristio njen identitet za jednu kampanju.

Ovim povodom se oglasila i razjasnila situaciju:

"Želim da obavijestim javnost da je reklama u kojoj se koristi moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja sa njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću veštačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji, niti imam bilo kakve veze sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način promoviše", poručila je Džejla.

Izvor: Instagram printscreen / dzejlaramovic

Na kraju je zamolila svoje pratioce i javnost da prijave sporni profil i podijele informaciju kako bi se spriječilo dalje širenje dezinformacija.

"Ovo je ozbilina zloupotreba mog identiteta i preduzeću sve potrebne pravne korake kako bih zaštitila svoja prava. Molim vas da ovaj profil prijavite i informaciju podijelite kako bi se sprečilo dalje širenje dezinformacija."

Džejla Ramović postaje glumica

Mlada zvijezda riješila je da se oproba i u glumi, pa je najavila da se nešto sprema ne otkrivajući previše detalja.

"Septembar je u znaku novih početaka i izazova. Snimanje filma 'Pisma snova' je zvanično počelo, a s njim i moja prva uloga ikada", napisala je na Instagramu, što je obradovalo njene fanove.

