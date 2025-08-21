Ne zna se koja je ljepša: Džejla Ramović "srušila internet" snimkom sa sestrama, nevjerovatno koliko liče

Video je na Instagramu skupio preko 75.000 lajkova za nekoliko sati.

Izvor: Instagram printscreen/ ramoviclejla

Pjevačica Džejla Ramović oduševila je pratioce novim snimkom na kom se pojavljuju njene sestre Šejla i Lejla. Naime, one naslanjaju glavu jedna na drugu, a mnogi su komentarisali da veoma liče i da se ne zna koja je ljepša.

"Prvo sam pomislila da vas je AI napravio, ne vjerujem koliko ste lijepe", "Bog na vama nije štedio, tri anđela", "Ništa ljepše danas nisam vidjela", "Kakve žene", bili su neki od komentara.

Sve tri sestre se bave javnim poslom. Starije sestre poznate pjevačice nisu krenule u muzičke vode, ali su veoma aktivne na svojim Jutjub kanalima.

Džejla o navodnoj aferi sa Marijom Šerifović

Pobjednica "Zvezda Granda" jednom prilikom je prokomentarisala navodnu aferu sa Marijom Šerifović.

"Vodim se time da ništa ne demantujem, međutim, sada kada bih vratila vrijeme mislim da sam mogla drugačije da postupim. Te priče su samo lično meni naštetile, zato što ja nisam znala kako da se nosim s tim u tom trenutku, jer meni je to sve bilo novo", rekla je Džejla za domaće medije i dodala:

"Sada kada vratim vrijeme, možda bih voljela drugačije negdje u nekim trenucima da postupim, da se više zauzmem za sebe, jer mislim da nisam zaslužila to od strane medija u tom trenutku, jer je to ono, takva glupost. Baš je uzelo maha. Uzelo je maha i nikada nije prestalo. I nije mi drago ni sada što pričam o tome jer sam mislila, ne želim da se objašnjavam, ali sve."