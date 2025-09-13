"Promijenili su mu protezu": Milić mora ponovo na rehabilitaciju, supruga otkrila u kakvom je stanju

Suzana, supruga Milića Vukašinovića, progovorila je o zdravstvenom stanju muzičara.

Roker Milić Vukašinović ponovo se nalazi na rehabilitaciji, nakon što mu je nedavno zamijenjena proteza. Podsjećamo, krajem prošle godine Miliću je amputirana noga, nakon čega je proveo četiri mjeseca na lečenju i rehabilitaciji u bolnici. Po povratku kući, njegovo stanje se stabilizovalo, ali kako je izjavila njegova supruga Suzana, usled zamjene proteze bilo je neophodno da ponovo krene na rehabilitaciju kako bi se prilagodio novoj situaciji.

Naime, Milić je na društvenim mrežama objavljivao kako su proticali dani njegovog oporavka, te kako je sa novom protezom vježbao, a sada je njegova supruga Suzana koja se ne odvaja od njega i ne da mu da klone duhom otkrila da su roker menjali protezu, te da oporavak i terapije protiču baš kako treba.

"Milić je dobro hvala Bogu, odlično. On je i dalje na rehabilitaciji, pošto su mu mijenjali protezu. Otvoreno mu je koljeno, ali sa ovom protezom je sve lakše i terapijama će biti dobro", rekla je Vukašinovićeva supruga.

"Bio sam četiri mjeseca u bolnici"

U nedavnom intervjuu koji je Milić dao, priznao je da se suočava sa teškim finansijskim izazovima, a kako kaže, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

"Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri mjeseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para. Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovdje u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine", rekao je on, pa dodao:

"Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 eura za cijelu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem."

Podsjetimo, tokom boravka u bolnici, Vukašinoviću je u posjetu došla prijateljica i koleginica Hanka Paldum. Supruga Suzana je podijelila na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi da je rokeru i te kako prijalo što je prijateljica kraj njega, te su zajedno ispozirali. Hanka je sedela pored bolničke postelje u kojoj je bio Vukašinović, pričali su smejali se i tako mu pružila podršku.

