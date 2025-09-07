logo
Karleuša tražila od Mitrovića da raskine ugovor? Ponizila kolegu, nastao haos pred početak "Pinkovih zvezda"

Autor Jelena Sitarica
Jelena Karleuša priznala je da postoje problemi na snimanju "Pinkovih zvezda", te se žalila na ponašanje Dragomira Desipića Desingerice koji joj je žestoko odgovorio

Karleuša tražila od Mitrovića da raskine ugovor

Od kako se saznalo ko će biti u žiriju "Pinkovih zvezda", bilo je jasno da će publika moći da očekuje žestoka suočavanja, različita mišljenja i, što bi neki rekli, "šou". No, čini se da su se stvari zakuvale i prije početka emitovanja. 

Jelena Karleuša i Dragomir Despić Desingerica ušli su u sukob, o čemu je i progovorila nakon prvog snimajućeg dana.

"Naš odnos je takav da ne znam da li da počnem da plačem ili da se smijem. Ja ne bih nazvala to odnosom, prie bih nazvala jednim hororom za koji se nadam da će poslije 40 epizoda da se pretvori u jednu lijepu priču sa srećnim krajem", priča Karleuša o Desingerici. 

Pjevačica je potom ponizila kolegu iz žirija rekavši da je "kao dijete sa posebnim potrebama":

"Meni je došlo da plačem jer sam shvatila šta me čeka u 40 snimajućih dana sa nekim ko je van kontrole, ali radićemo i na njemu jer je on kao neko dijete sa posebnim potrebama koje ćemo držati pod kontrolom", rekla je JK i dodala:

"Najbintije je da kažemo da smo tu zbog kandidata i da želimo da nađemo zvijezdu, Desingerica je tu da zabavlja publiku dok ostatak žirija radi nešto konstruktivnije, a to je da radimo sa kandidatima koji treba da pokažu najbolje što imaju u sebi."

Podsjetite se i kakva je atmosfera bila na audiciji za "Pinkove zvezde":

Desingerica otkrio da Karleuša želi da raskine ugovor

Međutim, Desingerica nije ostao imun ka Karleušine riječi.

"Nisam ja kriv što neki žele da vrate honorare i raskinu ugovor. Nisam ja prekinuo snimanje na pola, nego ona (Karleuša)" izjavio je Desingerica, te ostaje da vidimo da li uspjeti da svoje nesporazume izglade tokom takmičenja. 

(Kurir.rs/MONDO)

Tagovi

Jelena Karleuša pinkove zvezde Dragomir Despić

