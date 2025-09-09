"Jelena i ja treba da se pobijemo": Viki jednom rečenicom brutalno potkačila kolege iz Pinkovih zvezda

Viki, upitana da prokomentariše u kakvim je odnosima sa ostatkom žirija Pinkovih zvezda, dala je veoma zanimljiv odgovor.

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Snimanje muzičkog takmičenja Pinkove zvezde uveliko je u toku, ali i dalje se govori o ponovnom spajanju žirija koji je svojevremeno "harao" u Grandu, a to su Viki, Jelena i Bosanac.

Ovoga puta više je fokus na Karleuši i Miljkovićevoj, budući da je poznato da su imale par nesuglasica u Zvezdama Granda, te da li su sada spustile loptu i u kakvim su odnosima.

"Nema šta meni ko da zamjeri, ne znam šta da odgovorim. Jel Jelena i ja treba da se pobijemo ovdje, počuvamo, kako biste vi vidjeli u kakvim smo mi odnosima. Ovo je emisija, šou program. Svako komentariše, civilizovana sam i normalna osoba. Gdje god dođem sve pozdravim. Sa Željkom i Ognjenom sam najbliža i najprisnija ovdje, a ostalima se uredno i kulturno javim", iskrena je bila Viki za domaće medije.

Pravi razlog odlaska sa Granda

Viki se dotakla u razgovoru sa domaćim medijima i iznenadnog odlaska sa Granda.

"Ovdje mi je prelijepo, ali i iz Zvezda Granda nosim prelijepe uspomene. Tamo sam bila od 2016. godine. Nosim prelijepa iskustva, uživala sam sa njima, i tamo su ostali meni dragi ljudi i želim im mnogo sreće. Stasavala sam uz Pink od 1994. godine gdje sam snimila svoj album, Taške je sarađivao sa Željkom Mitrovićem, zajedno smo gradili karijeru", započela je Viki Miljković, pa otkrila da je između ostalog "Zvezde Granda" napustila zbog Saše.

"Sale Popović je bio naš porodični prijatelj 30 godina i ostaće zauvijek, a ja sam dobar prijatelj sa Željkom i Milicom. Svoja prijateljstva negujem i gajim. Zbog Saše Popovića sam otišla iz Zvezda Granda, emotivno sam bila vezana za njega, sve me podsjeća na njega tamo, njegova porodica Suzana i Aleksandra su mi bile juče i imam njihovu podršku. Ovdje sam dobila fenomenalne uslove".