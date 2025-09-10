Zaspao pijan, a probudio se dok mu vade srce: Momak se našao u urnebesnoj situaciji, a sve zbog alkohola

Drugari jednog momka nisu više mogli da gledaju kako se opija svake večeri, te su se odlučili na radikalan potez - pretvarali su se da ga operišu i da mu vade srce, a njegova reakcija nakon što se probudio, dovela je internet do suza

Kažu da su pravi prijatelji oni koji su tu i kad je loše, a ne samo kada je sve sjajno i bajno. To, doduše, vuče sa sobom da ćete u nekom trenutku čuti i ne tako lepe reči od najbližih ljudi, a ne samo "tapkanje" po ramenu, no dvojica drugara su "intervenciju" odveli na potpuno nov nivo.

Njihov treći prijatelj je očigledno imao problem sa alkoholom, te su se odlučili na radikalan potez ne bi li ga naučili lekciju.

Oni su se pretvarali da ga oživljavaju, a potom i da mu vade srce, a kada se nesrećni momak probudio konačno od šoka je počeo da viče.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

"Kada tvoji prijatelji naprave plan da više ne piješ. Lekcija naučena", stoji u opisu videa, a komentari nisu izostali.

"Umro je 62 puta u videu od 30 sekundi", "Čoveče, toliko je prestravljen da ne može čak ni da vrišti", "Ali zašto daješ cpr, a njegovo srce ti je u rukama, haha, ne mogu", "Nisam se ovoliko smejao dugo, suze su mi pošle", pisali su ljudi.

Šta vi kažete, vredna lekcija ili su prijatelji ipak malo preterali?