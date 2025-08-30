Pjevačica Viki Miljković je sa suprugom Tašketom došla na šestomesečni pomen Saši Popoviću

Danas je održan šestomesečni pomen Saši Popoviću na Novom bežanijskom groblju. Najbliža porodica i prijatelji došli su da odaju počast preminulom estradnom magu.

Među onima koji su se pojavili posebnu pažnju privukao je dolazak Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom.

Prvi susret Suzane Jovanović i Viki Miljković posle napuštanja Granda: Evo kako je reagovala Sašina udovica

Ovo je bio prvi put da se udovica Saše Popovića sretne lice u lice sa dojučerašnjom članicom Zvezda Granda koja je u međuvremenu prešla u suparničko takmičenje Pinkove zvezde.

Susret je protekao dostojanstveno i mirno. Dvije pjevačice su se pozdravile i zagrlile, a nakon što im se Suzana zahvalila što su došli.

"Mene je prvu pozvala"

Viki Miljković napustila je "Zvezde Granda" i prešla u "Pinkove zvezde", a sada se oglasila Suzana Jovanović, supruga pokojnog Saše Popovića, koji je bio idejni tvorac ovog muzičkog takmičenja.

Prvi susret Suzane Jovanović i Viki Miljković posle napuštanja Granda: Evo kako je reagovala Sašina udovica

"Mene je Viki prvu pozvala da mi kaže da će otići iz "Zvezda Granda". Znam da joj je mnogo teško što Saleta više nema, jer "Zvezde Granda" su Saša Popović i logično je da je bez njega ostala velika praznina. Izgubila je i rođenog brata tako da je potpuno razumijem zbog odluke koju je donijela. Svako mora da nastavi da ide svojim putem i da donosi odluke iza kojih može da stane. Želim joj sve najbolje jer mi smo i privatno veliki prijatelji", rekla je Suzana Jovanović za medije.