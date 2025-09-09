logo
Maja Marinković saznala da je Janjuš operisan: Imala je samo jednu poruku za njega

Autor Ana Živančević
0

Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković zavoljeli su se u rijalitiji, ali Marko Janjušević Janjušnjihova ljubav nije potrajala.

Maja Marinković saznala da je Janjuš operisan Izvor: Ig majaamarinkovic

Rijaliti učesnica Maja Marinković uskoro ulazi u "Elitu 9", a na obavezni sistematski pregled pred ulazak u šou došla je u pratnji svog oca Radomira Takija Marinkovića.

Pogledajte fotografije Maje Marinković:

"U gužvi sam oko spremanja za Elitu 9. Ja, još se nisam spakovala. Minimum 50 džakova nosim", istakla je Maja, pa prokomentarisala navodno učešće Stanije Dobrojević:

"Što se tiče Stanije svi znate koliko je volim, nisam upućena, ali bih voljela da uđe u Elitu 9. Ja ne ulazim sa taktikom, to je moj teren, samo sam jednu godinu pauzirala. Ima dosta ljudi koji ulaze koji su fanovi, koji su se nagledali nas starih igrača", rekla je ona.

Maja poželjela Janjušu brz oporavak

Majin bivši dečko Marko Janjušević Janjuš je bio na operaciji, ona nije krila da se zabrinula.

"Nisam znala, baš mi žao. Želim mu brz oporavak."

Maja Marinković se prisjetila svojih prethodnih učešća.

"Meni je drago što me popularnost nije udarila u glavu, ja sam obična normalna djevojka. Naučila sam da se nosim i sa lijepim i sa ružnim komentarima. Pljuju me jer su mi uspjele operacije", rekla je i nastavila:

"Jesam dosta radila na sebi, ali nadam se da je sve umjereno i lijepo. Najiskrenija sam zato me i pljuju, većina djevojaka je iskompleksirano i isfrustrirano, a ja nemam ništa protiv toga da svako promijeni na sebi ono što mu se ne dopada, 21. vijek je."

Maja Marinković Marko Janjušević Janjuš

